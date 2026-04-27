¿Es Trump realmente un imperialista? El diálogo exclusivo de Libertad Digital que explicará las claves de su mandato

El próximo miércoles 29 de abril, el despacho de Cremades y Calvo Sotelo, en la madrileña calle de Jorge Juan 30, acoge el diálogo exclusivo para socios del Club Libertad Digital en torno a la figura de Donald Trump. Trump más allá de la caricatura es la propuesta que abordará el legado político, los intereses, los éxitos, los fracasos y los retos del presidente de Estados Unidos.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, es una de las figuras que ha marcado el cambio de paradigma político de los últimos 10 años. A sus gestos, provocaciones y forma de transmitir su mensaje, se deben sumar sus acciones y su entorno. Que sus excentricidades son inseparables de sus acciones es evidente; al mismo tiempo, su histrionismo lo hace aún más susceptible de malentendidos, pero entender sus acciones y separarlas de las ideas preconcebidas es fundamental para comprender el rumbo que toma su país.

El miércoles 29 de abril, en el diálogo exclusivo para los socios del Club Libertad Digital, se responderá a las preguntas clave para entender en profundidad los objetivos del presidente de EEUU, así como cuáles son las líneas políticas que lo rodean dentro de su gabinete. Y es que Trump ha redefinido el equilibrio de poderes. De la OTAN a Irán, pasando por la relación con la Unión Europea, el periodista de Libertad Digital, Daniel Rodríguez Herrera, junto con el director del periódico, Raúl Vilas, y el analista internacional Martín Martínez, conocido en X como Martín Tuitero, tratarán de desgranar estas preguntas. Trump, más allá de la caricatura, es un político merece ser analizado con datos, ecuanimidad y una perspectiva crítica que no desdibuje ni sus logros ni sus fracasos.

Con todo, el hombre más poderoso del mundo consiguió vencer en dos primarias del Partido Republicano y ganar dos elecciones. Además, le rodean otros perfiles que también configuran la política estadounidense.

Desgranar al político

Por tanto, separar la gestión de la caricatura, la intención del mensaje o las provocaciones de la acción, representa un reto para los periodistas y todos los interesados en la geopolítica. Además, Donald Trump ha cambiado la manera de hacer política desde que ganara las elecciones de 2016. Hoy, más que nunca, interpretar cuáles son los aspectos fundamentales de su mandato y sus ambiciones resulta complejo y arriesgado, pues son demasiados los medios y analistas que han dibujado de él a un político ineficaz o inepto. Pero, como de costumbre, la realidad es mucho más matizada. ¿Es realmente un imperialista?, ¿qué busca su política arancelaria?, ¿qué sucederá en Venezuela tras la extracción de Maduro?, ¿y la guerra con Irán?

Si está interesado en asistir envíe un email a club@libertaddigital.com indicando su nombre y apellidos (en caso de que desee ir acompañado, también el de su acompañante) y le confirmaremos la disponibilidad de plaza por esa misma vía. El aforo es limitado y se confirmarán las plazas por orden de solicitud.