La Fiscalía de EEUU acusa de intento de asesinato y otros dos delitos al profesor que atacó a Trump

La Fiscalía de Estados Unidos ha acusado formalmente al sospechoso del tiroteo ocurrido el pasado sábado durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca de tres delitos, entre ellos el de intento de asesinato del presidente Donald Trump.

El detenido, identificado como Cole Allen, profesor californiano de 31 años, compareció este lunes por primera vez ante un tribunal federal en Washington, donde se detallaron los cargos presentados en su contra tras el incidente que obligó a evacuar al mandatario.

Los cargos

Según la acusación, Allen afronta tres delitos, entre ellos el intento de asesinato del presidente, además de transporte de armas entre estados y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento, según ha informado la cadena estadounidense CBS News. La comparecencia tuvo lugar ante el juez federal Matthew Sharbaugh, en una vista inicial en la que la Fiscalía expuso los elementos preliminares del caso.

De acuerdo con la fiscal adjunta Jocelyn Ballantine, el sospechoso iba armado cuando las fuerzas de seguridad lo localizaron. En concreto, portaba una escopeta de bombeo del calibre 12, una pistola semiautomática del calibre 38 y tres cuchillos, lo que ha sido incorporado como parte de los indicios presentados en su contra.

La Fiscalía ha solicitado su detención preventiva, al considerar la gravedad de los hechos y el riesgo asociado al acusado.

Allen ha quedado bajo custodia tras su comparecencia inicial y deberá volver a presentarse ante el tribunal este jueves, cuando se evaluará si cumple los requisitos para acceder a algún tipo de libertad provisional. Además, el tribunal ha fijado una audiencia preliminar para el próximo 11 de mayo, en la que se continuará con el proceso judicial.

El tiroteo tuvo lugar durante la Cena de Corresponsales en la Casa Blanca, un evento que reúne a periodistas y autoridades. El incidente provocó la evacuación del presidente Donald Trump como medida de seguridad. Las autoridades continúan investigando las circunstancias del suceso, mientras avanza el proceso judicial contra el acusado en el ámbito federal.