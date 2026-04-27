Donald Trump y Melania exigen a ABC medidas contra Jimmy Kimmel por su retórica "odiosa y corrosiva"

La primera dama de Estados Unidos, Melania Trump, ha criticado este lunes al humorista Jimmy Kimmel por lo que considera una retórica "odiosa y violenta", y ha pedido a la cadena ABC que adopte medidas contra el presentador. Sus declaraciones llegan después de que Kimmel realizara comentarios sobre ella en uno de sus monólogos televisivos.

Melania Trump ha difundido su mensaje a través de redes sociales, donde ha acusado a Jimmy Kimmel de utilizar un discurso que, a su juicio, contribuye a la división del país. Según ha señalado, el humorista habría dirigido comentarios hacia su familia que no encajarían "dentro del ámbito de la comedia".

En su intervención, la primera dama ha afirmado que este tipo de mensajes "no son comedia" y ha sostenido que sus palabras "son corrosivas" y contribuyen a profundizar la tensión política en Estados Unidos. Además, ha insistido en que el presentador no debería disponer de una plataforma televisiva para emitir este tipo de contenidos.

Kimmel’s hateful and violent rhetoric is intended to divide our country. His monologue about my family isn’t comedy- his words are corrosive and deepens the political sickness within America. People like Kimmel shouldn’t have the opportunity to enter our homes each evening to… — First Lady Melania Trump (@FLOTUS) April 27, 2026

El mensaje contra ABC

En su crítica, Melania Trump ha puesto el foco también en la cadena ABC, responsable de la emisión del programa de Kimmel. Ha instado a la dirección de la televisión a intervenir y ha cuestionado la continuidad del presentador en antena.

La primera dama ha calificado al humorista de "cobarde" y ha afirmado que se "esconde detrás de ABC", añadiendo que la cadena estaría protegiéndolo pese a sus comentarios. También ha planteado varias preguntas sobre la gestión interna de la cadena, preguntándose cuántas veces más se permitirá este tipo de intervenciones en su programación.

El origen de la polémica se encuentra en una parodia reciente de Jimmy Kimmel durante la cena de corresponsales. El presentador se refirió a Melania Trump como "una viuda en espera".

Las declaraciones de Trump

"Esto es algo que va mucho más allá de lo aceptable. Disney y ABC deberían despedir inmediatamente a Jimmy Kimmel", ha dicho en sus redes sociales, donde ha acusado al presentador de hacer un "despreciable llamamiento a la violencia".

President Donald J. Trump Calls on Disney and ABC to Fire Jimmy Kimmel Following His Despicable Call to Violence. pic.twitter.com/W4oxxgBZxv — The White House (@WhiteHouse) April 27, 2026

"Jimmy Kimmel, que no tiene ni pizca de gracia, como demuestran sus pésimos índices de audiencia, hizo una declaración en su programa que es realmente impactante", ha agregado antes de relatar lo sucedido durante la cena de corresponsales y tratar de relacionarlo con la broma del humorista. El autor del tiroteo, ha asegudado Trump, "estaba allí por una razón muy obvia y siniestra".

El mandatario estadounidense se ha sumado así a su esposa, que horas antes ha cargado contra Kimmel y ha pedido de nuevo a la cadena ABC que tome partido y actúe contra este.