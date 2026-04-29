Trump celebra con la tripulación de Artemis II el récord histórico de distancia en el espacio

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha recibido este miércoles en el Despacho Oval de la Casa Blanca a los cuatro tripulantes de la exitosa misión Artemis II. Durante el encuentro, el mandatario ha felicitado a los exploradores espaciales por haber alcanzado la órbita de la Luna, un hito que no se lograba desde hace más de medio siglo, y por haberse convertido en los seres humanos que han viajado más lejos de la Tierra en toda la historia de la exploración espacial.

Los protagonistas de esta hazaña son tres miembros de la agencia espacial estadounidense (NASA): Reid Wiseman, Christina Koch y Victor Glover, a los que se suma Jeremy Hansen, representante de la Agencia Espacial Canadiense (CSA). La misión concluyó el pasado 10 de abril, logrando llevar nuevamente al ser humano a las proximidades del satélite natural por primera vez desde el histórico programa Apolo en 1972, marcando el inicio de una nueva era de descubrimientos.

Una marca histórica

En concreto, la nave se alejó a 406.771 kilómetros de nuestro planeta, estableciendo una nueva e impresionante marca. En el acto institucional, Trump ha elogiado a los astronautas, destacando el valor cívico y patriótico de su gesta. "Se necesita gente como esta para hacer grande a nuestro país. Y, repito, nunca había visto nada parecido. Todos mis conocidos querían ver el lanzamiento y, especialmente, querían ver un aterrizaje exitoso", ha declarado el presidente ante los medios de comunicación.

Asimismo, el jefe del Ejecutivo estadounidense ha aprovechado la ocasión para felicitar personalmente a Jared Isaacman, el administrador de la NASA. "Jared, quiero felicitarte por haberlo logrado. NASA, hiciste una gran elección", ha subrayado Trump, reconociendo la labor de la agencia gubernamental en la reactivación del programa espacial nacional.

El presidente ha recalcado las extraordinarias habilidades mentales y físicas que deben poseer los astronautas para hacer frente a los enormes desafíos que implica una misión de esta envergadura. Incluso se ha permitido bromear con la posibilidad de embarcarse él mismo en un futuro vuelo al espacio. "Yo no habría tenido ningún problema para conseguirlo; físicamente estoy muy bien. Bueno, tal vez un pequeño problema. ¿Se le permite a un presidente viajar en una de estas misiones?", ironizó desde su mesa de trabajo en el Despacho Oval.