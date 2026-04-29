Trump presiona a Irán con el bloqueo naval: "Se están asfixiando como un cerdo relleno"

Estados Unidos mantiene la presión sobre Irán con una estrategia que combina medidas de bloqueo naval y una elevada inversión militar en el conflicto. El presidente estadounidense, Donald Trump, ha defendido que el bloqueo de los puertos iraníes en el estrecho de Ormuz es "más efectivo" que los bombardeos, al tiempo que el Pentágono ha cifrado en unos 25.000 millones de dólares el coste de la guerra iniciada hace dos meses junto a Israel.

Trump ha realizado estas declaraciones en una entrevista con el portal Axios, en la que ha asegurado que Irán no logrará obtener un arma nuclear. "Se están asfixiando como un cerdo relleno", ha afirmado el presidente de Estados Unidos, en referencia a la situación económica y estratégica del país asiático bajo el bloqueo.

El presidente estadounidense ha advertido de que la situación "va a empeorar" para Irán si no hay cambios en su posición. Según ha explicado, Teherán estaría interesado en alcanzar un acuerdo para poner fin al bloqueo naval, aunque ha señalado que su Administración se opone a levantar las restricciones con el objetivo de evitar que el país pueda recuperarse y avanzar en su programa nuclear.

Estas declaraciones contrastan con un mensaje reciente difundido por Trump en redes sociales, en el que instaba a Irán a "espabilar pronto" acompañado de una imagen generada por inteligencia artificial en la que aparece empuñando un rifle de asalto bajo el título "se acabó el señor simpático".

Fuentes citadas por medios estadounidenses apuntan a que la Casa Blanca ha rechazado una propuesta de Irán que contemplaba la reapertura del estrecho de Ormuz como paso previo al inicio de nuevas conversaciones sobre su programa nuclear. Washington considera que esa oferta "no responde a sus preocupaciones en materia de seguridad".

El coste de la operación militar

En paralelo, el Departamento de Defensa de Estados Unidos ha detallado el impacto económico de la ofensiva contra Irán. El subsecretario de Defensa para asuntos financieros, Jules Hurst, ha indicado ante el Comité de Servicios Armados del Senado que el gasto estimado asciende ya a unos 25.000 millones de dólares (unos 21.400 millones de euros).

Según Hurst, la mayor parte del gasto corresponde a munición, aunque también se incluyen operaciones, mantenimiento y reposición de equipos. El responsable del Pentágono ha explicado que se elaborará un informe completo para su remisión al Congreso cuando se conozca el coste total del conflicto.

La comparecencia en el Senado se enmarca en el análisis de la propuesta presupuestaria del Departamento de Defensa, que alcanza los 1,5 billones de dólares, un incremento cercano al 40%. El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha defendido que esta dotación permitirá mantener la capacidad militar estadounidense en un contexto de tensiones internacionales. "Garantizará que Estados Unidos siga manteniendo el Ejército más poderoso y capaz del mundo", ha señalado Hegseth durante su intervención ante los senadores.