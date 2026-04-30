Así planeó Cole Allen el atentado contra Trump en la Cena de Corresponsales

Cole Allen, el hombre de 31 años acusado de intentar asesinar al presidente de Estados Unidos – Donald Trump – durante la Cena de Corresponsales de la Casa Blanca celebrada el pasado sábado – 25 de abril – en el hotel Washington Hilton, habría planificado el ataque durante semanas antes de cruzar el país en tren, armado hasta los dientes, y hospedarse en el hotel del evento, con el objetivo de burlar la seguridad más fácilmente.

Es la conclusión a la que ha llegado la fiscal del Distrito de Columbia, Jeanine Pirro, que explica en el escrito en el que solicitaba prisión preventiva sin fianza para el profesor de California que Allen ya visitó la página web del evento desde su teléfono el 6 de abril. Para entonces, Donald Trump ya había confirmado su asistencia a la cena – la primera vez como presidente, como anunció el 2 de marzo –.

Menos de dos horas después de la consulta online, el detenido reservó dos noches de hotel en el Washington Hilton, con llegada en la víspera del evento y salida al día siguiente. De manera que el 21 de abril emprendió el viaje desde Los Ángeles, haciendo una parada de tres días en Chicago. En sus maletas: una escopeta Mossberg calibre 12, una pistola Rock Island Armory calibre .38, munición, dos cuchillos y cuatro dagas.

Allen se registró en el hotel el 24 de abril a las 15:15 hora local. Lo tenía todo pensado. Sabía que el día del evento habría más controles de seguridad. De hecho, solo podían acceder al Washington Hilton los huéspedes e invitados a la cena. Él ya estaba dentro y tenía en su habitación todo lo que necesitaba para perpetrar el atentado. Su objetivo, dejó escrito en un manifiesto, eran funcionarios de la Administración Trump, empezando por los de mayor rango.

El selfie

Antes de dirigirse al salón donde se celebraba la cena y llevar a cabo su plan, Allen se hizo un selfi en su habitación, delante del espejo. Eran las 20:03 hora local, faltaban 30 minutos para que irrumpiera a tiros sembrando el pánico entre los asistentes y obligando a la evacuación del presidente estadounidense, que ya ha sufrido cinco intentos de atentado, y su esposa, Melania Trump.

Allen vestía íntegramente de negro, aunque llevaba una llamativa corbata de color rojo así como las armas que utilizaría para llevar a cabo el ataque. En la imagen se aprecia una pequeña bolsa con munición, una pistolera de hombro, un cuchillo enfundado y otras herramientas, como pinzas y cortadores de alambre.

El ataque

Pasadas las 20:30 horas, pasó por el control de seguridad a gran velocidad y se dirigió hacia las escaleras que conducen al salón de baile, donde disparó con una escopeta. Ahí acabó todo. Agentes del Servicio Secreto respondieron con cinco disparos, sin alcanzar a Allen, que cayó al suelo y fue reducido.

El incidente no dejó víctimas. El atacante se enfrenta ahora a cargos por tres delitos, entre ellos el intento de asesinato del presidente Donald Trump. Además le acusan de transporte de armas entre estados y uso de un arma de fuego durante la comisión de un delito violento.