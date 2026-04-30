Como la demanda de racismo en Estados Unidos es muy superior a la oferta, la izquierda lo subvencionó

En España ha pasado desapercibido el escándalo del Southern Poverty Law Center, posiblemente porque pocos sabemos qué era, qué hacía y qué importancia tenía en la vida pública norteamericana esta ONG. Fundada en los 70 con un nombre que induce a la confusión sobre lo que hace realmente, cimentó su reputación una década después merced a una serie de demandas civiles contra distintas agrupaciones locales del Ku Klux Klan que lograron que entraran en bancarrota y básicamente convirtieron a la otrora poderosa organización racista en un ente residual con pocos miembros y menos influencia.

Sin embargo, como ha sucedido con tantas otras organizaciones y movimientos con un éxito rotundo y temprano, para seguir sobreviviendo y prosperando tuvo que cambiar su foco. Su respetado 'mapa del odio', que inicialmente se limitaba a listar las organizaciones realmente racistas, empezó a ampliar el foco a grupos de odio antigais o islamófobos, empezando a etiquetar como grupos de odio a organizaciones que defendían el modelo de familia tradicional o que buscaban extirpar el islamismo del islam. Y su influencia y prestigio era tal que bastaba recibir la etiqueta para que bancos o las grandes tecnológicas dejaran de prestarles servicio, así que sus acusaciones, en muchos casos lanzadas a la ligera, tenían consecuencias serias e inmediatas. Algunas de ellas sufrieron atentados basados en su pertenencia a estas listas. Cabe recordar que Turning Point USA, la organización de Charlie Kirk, fue incluida en esas listas básicamente por ser de derechas, y su líder denunció pocos meses antes de ser asesinado que la etiqueta ponía en peligro la integridad física de los miembros de la organización.

El SPLC pasó de ser una organización respetada y alabada por ambos lados del espectro político que luchaba de forma efectiva contra el racismo durante el siglo XX a ser un arma destacada del establishment progresista contra la derecha en el XXI. Pero tenía un problema. El racismo, su lucha de base, la que le daba legitimidad, estaba de capa caída. Necesitaba racismo para sobrevivir y prosperar y no había el suficiente. Eran frecuentes los casos racistas inventados. Estudiantes negros que plantaban ellos mismos una soga o hacían pintadas racistas para poder reclamar lo mucho que sufrían. Casos como el del equipo de lacrosse de la Universidad de Duke, que fueron acusados en 2006 de violación a una prostituta negra y crucificados por sus profesores, la dirección de la Universidad y todo el país hasta que se descubrió que era una denuncia falsa y que el fiscal lo sabía, pero siguió adelante con el caso para ganar las próximas elecciones. O como el de Jussie Smollett, el actor que fingió un ataque racista para elevar su estatus y aumentar su caché.

¿Qué hizo el SPLC? Pues según la acusación de un gran jurado, pagar cantidades millonarias a altos cargos de organizaciones racistas, incluyendo a uno de los principales organizadores de la manifestación de Charlottesville de 2017 contra la retirada de una estatua del general confederado Robert Lee, que acabó con una activista muerta y varios heridos por el atropello intencionado de un supremacista blanco. La Administración Trump los acusa de fraude, de pagar por el racismo para luego recaudar más dinero de grandes donantes para apagar el fuego que ellos mismos habían avivado. El SPLC no niega los pagos, realizados a través de distintas cuentas de organizaciones pantalla, pero asegura que pagaba a chivatos dentro de esas organizaciones. Una excusa que resulta más que sospechosa, porque a un confidente lo pagas para denunciar quiénes son y qué hacen los jefes de la organización. Pero es que a quienes estaba pagando cifras millonarias era justo a los jefes.

El SPLC tiene un patrimonio de alrededor de 800 millones de dólares, así que tienen dinero de sobra para sobrevivir muchos años a no ser que reciban una condena realmente alta. Pero ganen o pierdan, es dudoso que la influencia que han tenido hasta ahora vuelva a ser la que era. La sombra de la sospecha siempre estará ahí. Aunque sigan teniendo donaciones, algunas fuentes se han secado para siempre, y su influencia sobre las grandes empresas, que son las que realmente hacían daño a las organizaciones que etiquetaban como 'grupos de odio', dejará de tener la fuerza que había alcanzado. Y una fuerza que alimentaba la supervivencia del racismo en Estados Unidos quedará como poco muy tocada. Que es algo que todos deberíamos celebrar.