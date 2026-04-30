El Supremo de EEUU tumba el mapa electoral de Luisiana por discriminar a los votantes blancos

No ha habido sorpresas. En línea con la reciente jurisprudencia que sintetizó el juez presidente John Roberts en una sentencia de 2007 en su icónica frase "la forma de detener la discriminación por raza es dejar de discriminar por raza", el Tribunal Supremo de Estados Unidos ha anulado este miércoles las obligaciones raciales que la Ley de Derecho al Voto de 1965 impone a los estados.

¿Qué es el 'gerrymandering'? Este palabro político norteamericano define el proceso por el cual la mayoría legislativa de un estado diseña los distritos electorales de tal modo que favorezca a su partido. Como en EEUU las elecciones son mayoritarias y no proporcionales, el ganador de un distrito, aunque sea por un voto, es quien será congresista, senador, fiscal o gobernador. De modo que, sabiendo cómo se vota con bastante precisión en cada lugar, se pueden crear distritos con formas completamente absurdas, reuniendo gente que no tiene nada que ver entre sí y separándola de sus vecinos con quienes sí tienen intereses comunes, de modo que el resultado final sea lo más beneficioso posible para tu partido. La palabra se la inventó un periódico de Boston en 1812, mezclando el nombre del gobernador de entonces en Massachussets, Elbridge Gerry, y la palabra salamandra (salamander) por la forma de uno de los distritos en los que se dividió el estado. Es una práctica casi tan antigua como la democracia norteamericana y que todos los partidos practican, aunque en las noticias que llegan a España pueda parecer un pecado cometido exclusivamente por los republicanos. Cuando se estudia qué partido es más culpable de esta práctica, lo cierto es que la respuesta varía dependiendo de la metodología que se utilice. Leer más

En febrero de 2022, el poder legislativo de Luisiana, bajo control del Partido Republicano, aprobó un mapa electoral que le daba el mayor número de distritos posibles a la derecha. Para ello concentró en un único distrito a la mayor parte de la población de raza negra del estado, que el censo cifra en un tercio del total y que vota muy mayoritariamente al Partido Demócrata.

Esta decisión se topó con la Ley de Derecho al Voto, aprobada para garantizar la representatividad de la minoría negra en una época en la que sí existía una discriminación racial institucional en los estados del sur. Así, una juez de primera instancia decidió redibujar el mapa electoral aprobado por el legislativo, creando un segundo distrito de mayoría negra que recibió el apodo de "serpiente" por su forma enrevesada.

Mapa del distrito 6 de Luisiana, conocido popularmente como "la serpiente" | Wikipedia/cc/Twotwofourtysix

Sin embargo, los magistrados del Alto Tribunal han fallado ahora que este nuevo mapa judicialmente impuesto "viola la Decimocuarta Enmienda", que es la que impone la igualdad ante la ley. En su argumentación, sostienen que priorizar el factor racial para configurar las fronteras políticas supone discriminar al resto de votantes, en su mayoría blancos.

La opinión mayoritaria de la sala ha sido redactada por el juez Samuel Alito, quien describe la sentencia como una actualización del marco jurídico que ha regido este tipo de casos a la luz de otros casos recientes, como el que prohibió tener en cuenta la raza de los estudiantes en el proceso de admisión a la universidad. Según esta jurisprudencia, hay que probar que el cambio del mapa electoral se ha hecho por motivos racistas y no meramente por causas partidistas, como sucede en general con muchos de los mapas de todos los estados.

Por el contrario, las tres magistradas de izquierdas han emitido un voto particular redactado por Elena Kagan en el que tachan la decisión judicial de una "demolición" de las protecciones de la Ley de Derecho al Voto, protecciones que "nacieron literalmente de la sangre de los soldados de la Unión y los manifestantes por los derechos civiles".

A Trump le parece bien

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha celebrado públicamente el dictamen a través de sus redes sociales, calificándolo como "una gran victoria para la igualdad ante la ley". Según el mandatario, el fallo "restituye a la Ley de Derechos al Voto su propósito original: proteger contra la discriminación racial intencionada", al tiempo que ha elogiado al magistrado ponente por su labor jurídica.

En sintonía con estas declaraciones, el gobernador republicano de Luisiana, Jeff Landry, ha respaldado el veredicto argumentando que el diseño de los distritos por razones políticas es una competencia estricta de las autoridades estatales. "Los jueces federales no pueden obligar a un Estado a participar en el rediseño (...) basado en la raza", ha asegurado el dirigente.

Desde el ámbito de los derechos civiles, organizaciones identitarias como la NAACP han calificado el fallo de "golpe devastador" que podría permitir a los legisladores "manipular el sistema silenciando a comunidades enteras". Asimismo, la rama local de la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles ha advertido de que la representación de las minorías pasará a depender cada vez más de la voluntad política en lugar de estar amparada por la ley.

Finalmente, el expresidente Barack Obama también se ha pronunciado sobre la cuestión, lamentando que la resolución "desmantela un pilar clave" de la legislación electoral. A pesar de sus críticas al Alto Tribunal, ha hecho un llamamiento a la movilización ciudadana y a la participación masiva en las urnas como vía para contrarrestar lo que considera un retroceso en la igualdad en la participación electoral.