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El pasado miércoles, Libertad Digital celebró una nueva edición de los Diálogos del Club LD, un evento exclusivo para socios que contó con la presencia de Martín Martínez, analista internacional, y Daniel Rodríguez Herrera, subdirector de LD. Se abordó de forma ecuánime y en profundidad la figura de Donald Trump y las políticas concretas de su actual mandato. Sus éxitos, sus fracasos y los retos que debe afrontar, de Ucrania a Irán, pasando por la política nacional estadounidense.

Este evento del Club LD lo moderó el director de LD, Raúl Vilas. Señaló que, a pesar del histrionismo y la demagogia que caracteriza a Donald Trump, la prensa ha reducido su figura política a la caricatura. En ese sentido, al presidente de Estados Unidos "hay que descifrarlo", pues "su personaje genera mucha confusión". Asimismo, explicó que "la manera de informar sobre Trump responde a una militancia de los medios contra él". A ello hay que sumar una tendencia del propio Trump y su gabinete para producir mensajes confusos.

Trump, más allá de la caricatura: así fue el Diálogo del Club LD con Martín Martínez y Daniel Rodríguez Herrera ⁉️ ¿Te lo perdiste? pic.twitter.com/dka20EM4ez — Libertad Digital (@libertaddigital) April 30, 2026

Analizar a Trump con rigor

El objetivo central del encuentro fue ofrecer un análisis riguroso a los socios del que es el hombre más poderoso del mundo. Los motivos por los cuales ha captado los votos de la mayoría estadounidense y cómo ha cambiado la forma de hacer política. Daniel Rodríguez Herrera recordó cómo ha reaccionado parte de la prensa ante los intentos de asesinato que ha padecido el presidente de EEUU, que prácticamente culpaba al propio Trump por dichos intentos de magnicidio.

Por su parte, Martín Martínez apuntó las luces y las sombras de su mandato, pues además de errores, Trump ha cosechado diversos éxitos. Asimismo, recordó que, como ciudadanos, "debemos criticar a los políticos, pero a veces las críticas a uno oculta implica la ausencia de críticas a otros".

El contrapoder en EEUU

Daniel Rodríguez Herrera explicó que, si bien Trump ha sido crítico con los jueces, "ha obedecido a los tribunales, incluso más que Joe Biden o Pedro Sánchez". Más allá de los tintes despóticos de Trump, Martín Martínez explicó que "el narcisismo no es fascismo", aunque sí reconocía que tiene una "pulsión por el poder". "Hablar de fascismo en la única democracia moderna que no ha sufrido el fascismo real es una proyección", explicó.

"No hay que tomar a Trump literalmente, pero hay que tomarlo en serio", explicó Daniel Rodríguez Herrera. Raúl Vilas aprovechó la ocasión para subrayar que "el liderazgo del mundo libre que representaba EEUU ha cambiado". "La vocación de líder del mundo libre ha desaparecido", concluyó.

Del America First a la guerra de Irán, el encuentro recorrió los grandes retos que afronta en estos momentos el Gobierno de Estados Unidos.

Los socios participan

Al final del encuentro, los socios del Club LD pudieron formular sus preguntas y entablar una conversación con los ponentes, así como profundizar en aquellas inquietudes que surgieron de la conversación. Uno de ellos planteó cómo se relaciona la faceta del "empresario" con la del "presidente". De ahí surgió que el presidente ha debido adaptarse a las maneras y límites de un político.

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