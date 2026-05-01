El Departamento de Justicia estadounidense ha desclasificado desde el pasado mes de diciembre millones de documentos y archivos relacionados con la red de explotación sexual y abusos de menores del fallecido Jeffrey Epstein, quien fue encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York –se habría ahorcado con las sábanas de su cama– el 10 de agosto de 2019.

Epstein se encontraba a la espera de juicio por tráfico sexual. Había sido detenido tan sólo un mes antes, el 6 de julio. Dos semanas más tarde le pusieron bajo vigilancia por riesgo de suicidio. Intentó quitarse la vida el 23 de julio. Le encontraron inconsciente con un trozo de tela alrededor del cuello. Esta vez no lo consiguió. Pero su determinación sería firme.

El millonario estadounidense engañó al psicólogo de la prisión que le atendió en los días posteriores. Según recoge el facultativo en su informe, le aseguró que no tenía intención de volver a hacerlo. Incluso se mostró dispuesto a "pelear" su caso. "Quiero volver a vivir mi vida", habría dicho. Pero el director del centro recomendó que no se le dejara solo y se le hicieran visitas de control, frecuentes y sin previo aviso.

Posiblemente tuviera que ver con ello el hecho de que Epstein había dejado una nota de suicidio en la que apuntaba que era "la hora de decir adiós" y que fue encontrada por su compañero de celda –Nicholas Tartaglione– tras su intento autolítico. Al parecer, el manuscrito acabó incluyéndose en el caso penal del recluso que lo descubrió y eso la ha mantenido bajo secreto durante casi siete años.

Así lo revela el diario The New York Times, que ha solicitado este jueves al juez del caso que desclasifique la nota, de la que Nicholas Tartaglione había hablado en un pódcast el año pasado y de la que el Departamento de Justicia –ha señalado al diario– desconoce la existencia. El NYT, reconoce, no ha visto el manuscrito. Sin embargo, sí tiene constancia de que se habla de él en una "enrevesada cronología de dos páginas incluida en los registros".

En ella, añade, "se describe cómo la nota quedó enredada en el complicado caso legal de Tartaglione". En esa cronología también se señala que los abogados del compañero de celda de Epstein "verificaron la nota, aunque no explica cómo". En cualquier caso, considera el periódico estadounidense, su contenido podría ser relevante ya que "podría ofrecer pistas sobre su estado mental durante las semanas previas a morir colgado de una litera".

El papel del Tartaglione

Algunas teorías ponen en tela de juicio los fallos de seguridad que se registraron la noche en la que Epstein supuestamente se quitó la vida y apuntan a la posibilidad de que fuese asesinado antes de que pudiera revelar información que pusiera en peligro a alguna de las muchas personas influyentes con las que se codeaba.

Cuando le encontraron moribundo en su celda el 23 de julio, Epstein negó el intento de suicidio y culpó a su compañero de querer matarle. Aunque más tarde se desdijo y aseguró que no tenía ningún problema con Tartaglione, según reflejan los informes del centro penitenciario.

No obstante, dado el alcance mediático del caso por la larga lista de personajes públicos que engrosaban su círculo de amigos y sobre los que se cierne la sospecha de que pudieran estar implicados en la red de explotación sexual de menores que él lideraba, la sombra de la duda planea sobre las circunstancias de su muerte.

La versión del compañero

Tartaglione, por su parte, ha explicado que tras el intento de suicidio de Epstein en el mes de julio fue trasladado a otra parte de la cárcel y no estaba con él cuando se quitó la vida. De hecho, después de su traslado sería cuando él encuentra la nota de suicidio, que se habría dejado el depredador sexual en su celda, metida dentro de una novela gráfica.

"Abrí el libro para leer y ahí estaba", asegura Tartaglione, que decribe el documento como un trozo de papel amarillo arrancado de un bloc de notas. Según suversión, el manuscrito señalaba que los investigadores habían indagado y no habían encontrado "nada". "¿Qué quieren que haga, que me eche a llorar?", se preguntaba.

"Es hora de decir adiós", concluía. Tartaglione afirma que entregó la nota a sus abogados porque temía que Epstein le volviera a acusar de que le había intentado hacer daño o consiguiera sucididarse y él se metiera en un problema precisamente por las acusaciones previas que el millonario había vertido sobre él.