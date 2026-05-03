Un correo incluido en los archivos de Epstein vincula al millonario con abusos en un orfanato de Portugal

En la "Biblioteca de Epstein", como se ha denominado al conjunto de archivos vinculados con el fallecido depredador sexual que fueron desclasificados a finales de 2025 por el Departamento de Justicia de Estados Unidos, se menciona Portugal en varias ocasiones.

La que más difusión ha tenido en los medios es la que tiene que ver con la posible relación de Epstein con la desaparición de Madeleine McCann, la niña británica de 3 años que fue raptada en 2007 cuando estaba de vacaciones en el Algarve portugués con su familia.

Un testigo dijo haber visto a la menor en Barcelona con Ghislaine Maxwell, la exnovia y cómplice del millonario en la creación de una red de explotación sexual de menores, en 2009. Es decir, dos años después de que la pequeña Maddie fuese secuestrada en Praia da Luz.

Pero hay otro archivo que resulta inquietante: el correo electrónico de un denunciante –cuyos datos personales han sido tachados por las autoridades estadounidenses para proteger su identidad– que insta a que se investigue la vinculación de Epstein con los abusos que se cometieron en un orfanato de Portugal.

Asunto: Jeffrey Epstein

El remitente del correo, que lleva por asunto "Jeffrey Epstein", recuerda que –en el tercer capítulo de la serie documental La desaparición de Madeleine McCann (2019) de Netflix– "periodistas portugueses hacen referencia a un escándalo ocurrido años antes relacionado con el abuso infantil en un orfanato portugués".

"Se le conoce como el Pacto de Silencio", añade. "En relación con el orfanato, Casa Pía, un periodista afirma que es un hecho conocido que millonarios estadounidenses viajaban a Portugal en aviones privados con el propósito de abusar sexualmente de estos niños", señala el texto del mensaje. "Esta podría ser una línea de investigación que les interese seguir", concluye.

Llama la atención que el correo fuese enviado justo el 23 de julio de 2019, el mismo día en el que el millonario intentó quitarse la vida en su celda. Le encontraron inconsciente con un trozo de tela alrededor del cuello. El incidente provocó que le trasladaran a otra área de la prisión y le pusieran vigilancia continua ante el riesgo de que volviera a hacerlo, como ocurrió. Unos días más tarde, el 10 de agosto, se ahorcó. Esta vez con éxito.

Los abusos en la Casa Pía

El escándalo saltó en 2002, cuando un exalumno denunció que había sido víctima de abusos sexuales con la ayuda de la periodista Felicia Cabrita y se descubrió la existencia de una red de pederastia que llevaba décadas operando aprovechándose de sus vínculos con la Casa Pía de Lisboa. Una institución estatal dedicada a la acogida de niños desfavorecidos.

El proceso judicial se alargó durante años y acabó en 2010 con la condena de siete personas, algunas de ellas conocidas. Aunque otras personalidades a las que se relacionó con el caso terminaron saliendo impunes. La pieza clave de la trama era el exchófer y jardinero del orfanato, Carlos Silvino, alias Bibi, sobre quien cayó una pena de 18 años de cárcel.

También resultaron condenados, con penas de entre 5 y 7 años: el famoso presentador de televisión Carlos Cruz, el exembajador de la Unesco Jorge Ritto, el exgobernador del orfanato Manuel Abrantes, el médico Ferreira Diniz y el abogado Hugo Marçal. La dueña de la propiedad donde se registraron los abusos, Gertrudes Nunes, fue absuelta.