'DJ Marco Rubio': el secretario de Estado pincha en una boda familiar y revive los memes sobre su pluriempleo

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha sorprendido a propios y extraños al ponerse detrás de la mesa de mezclas durante una boda familiar celebrada este fin de semana en Florida. Un vídeo difundido por el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Dan Scavino, muestra al alto cargo con auriculares y concentrado en la consola, animando a los invitados desde el puesto de DJ.

MOMENTS AGO, BEHIND THE SCENES—Our Great Secretary of State @MarcoRubio DJ’s weddings too! Here he is in action tonight at a family wedding… Let’s goooooo!!!🎶🎼🎵 pic.twitter.com/P8o79iwmZG — Dan Scavino Jr.🇺🇸🦅 (@DanScavino) May 3, 2026

En las imágenes, Rubio aparece junto al DJ oficial del evento, asintiendo al ritmo de la música y seleccionando temas para los asistentes. Scavino acompañó la publicación con el comentario: "Nuestro gran secretario de Estado también hace de DJ en bodas". El clip ha acumulado millones de visualizaciones en pocas horas y ha generado un aluvión de reacciones en X, donde muchos lo vinculan a los memes de Rubio "dándose cuenta de" que tendrá que hacerse cargo de un nuevo puesto en Washington o en las ocupaciones más peregrinas.

Estos memes arrancaron en enero, cuando se publicó un tuit con el texto "Marco Rubio dándose cuenta de que va a convertirse en presidente de Venezuela, gobernador de Cuba y sha de Irán". El tuit iba acompañado de una imagen de Rubio sentado en un sofá, con traje y corbata azules, las manos entrelazadas y una expresión de sorpresa o preocupación mientras mira hacia un lado. Se trata de un fotograma del secretario de Estado durante la infame rueda de prensa conjunta de Trump, JD Vance y Zelenski en febrero de 2025.

Rubio realizing he’s going to be president of Venezuela, governor of Cuba, and the Shah of Iran. pic.twitter.com/wh5S2gpIi9 — Antonio García Martínez (agm.eth) (@antoniogm) January 3, 2026

Unas horas después otro usuario de la red social de Elon Musk publicó un fotomontaje de Marco Rubio como presidente de Venezuela y a partir de ahí el meme despegó.

Marcus Rubicus Venezuelianus 🫡🇺🇸 pic.twitter.com/a00BtCZctZ — Roman Helmet Guy (@romanhelmetguy) January 4, 2026

Vestido de esquimal como gobernador de Groenlandia, en chándal como entrenador del Manchester United o de algún equipo de fútbol americano caído en desgracia... En las últimas horas se le ha visto de azafato de Spirit Airlines, la aerolínea que quebró este fin de semana dejando a miles de pasajeros varados en tierra. La enciclopedia memética Know Your Meme se ha encargado de recopilar una amplia selección.

Una broma compartida en internet que ha hecho a Rubio un personaje más simpático a la opinión pública y que refleja también una realidad que nadie que observe la actualidad política norteamericana puede negar: la creciente importancia que el político de ascendencia cubana ha adquirido en la Administración Trump.