Donald Trump pide un 'impeachment' para Jeffries, líder demócrata de la Cámara

Donald Trump ha instado a los congresistas del Partido Republicano a iniciar un proceso de impeachment contra el portavoz de la minoría de su rival político en la Cámara de Representantes, Hakeem Jeffries. El motivo de esta exigencia son las recientes críticas vertidas por el legislador, que ha calificado de "ilegítimo" al más alto tribunal del país tras un fallo en el que exigió que se probara la intención racista ante cualquier cambio de circunscripciones que afectara a la minoría negra, dado que el motivo habitual es puramente partidista.

¿Qué es el 'gerrymandering'? Este palabro político norteamericano define el proceso por el cual la mayoría legislativa de un estado diseña los distritos electorales de tal modo que favorezca a su partido. Como en EEUU las elecciones son mayoritarias y no proporcionales, el ganador de un distrito, aunque sea por un voto, es quien será congresista, senador, fiscal o gobernador. De modo que, sabiendo cómo se vota con bastante precisión en cada lugar, se pueden crear distritos con formas completamente absurdas, reuniendo gente que no tiene nada que ver entre sí y separándola de sus vecinos con quienes sí tienen intereses comunes, de modo que el resultado final sea lo más beneficioso posible para tu partido. La palabra se la inventó un periódico de Boston en 1812, mezclando el nombre del gobernador de entonces en Massachussets, Elbridge Gerry, y la palabra salamandra (salamander) por la forma de uno de los distritos en los que se dividió el estado. Es una práctica casi tan antigua como la democracia norteamericana y que todos los partidos practican, aunque en las noticias que llegan a España pueda parecer un pecado cometido exclusivamente por los republicanos. Cuando se estudia qué partido es más culpable de esta práctica, lo cierto es que la respuesta varía dependiendo de la metodología que se utilice. Leer más

A través de un mensaje publicado en sus redes sociales, el exmandatario no dudó en atacar personalmente al demócrata. "Hakeem Jeffries, un individuo con bajo coeficiente intelectual, dijo que nuestro Tribunal Supremo es 'ilegítimo'. Después de decir algo así, ¿no debería ser sometido a un proceso de impeachment?", sugirió el político neoyorquino, instando a su formación a tomar medidas drásticas frente a lo que considera un ataque inaceptable a las instituciones, porque, como todos sabemos, Trump es el más celoso defensor de las mismas.

Para justificar su petición, el expresidente recordó los procesos de destitución que él mismo afrontó durante su estancia en la Casa Blanca. Según defendió en su mensaje, fue sometido a un juicio político "por una llamada telefónica perfecta". Esta afirmación seguramente haga referencia a su conversación en 2019 con el mandatario de Ucrania, Volodímir Zelenski, a quien pidió sin éxito que investigara las actividades corruptas de su futuro rival Joe Biden, aunque también podría referirse a las presiones ejercidas sobre el secretario de Estado de Georgia tras las elecciones de 2020, que no fue la razón principal de su segundo juicio pero formó parte de la acusación.

"¿Dónde están?", se preguntó Trump dirigiéndose a sus compañeros en el Partido Republicano. El expresidente les reprochó su inacción y les animó a actuar con contundencia argumentando que sus adversarios políticos no dudarían en hacerle "lo mismo" a él. Esta retórica busca movilizar a la base conservadora y presionar a los representantes republicanos para que adopten una postura más beligerante.

A pesar de las intenciones del expresidente, la viabilidad legal de impulsar un mecanismo constitucional contra un miembro del Congreso resulta sumamente dudosa. La Constitución establece que este sistema de destitución está diseñado para el presidente, el vicepresidente y los "funcionarios civiles", quienes pueden ser depuestos por traición o soborno. Los legisladores, según la práctica histórica y los expertos juristas, no se consideran funcionarios bajo esta definición y cuentan con vías distintas y explícitas para su posible expulsión.

Toda esta controversia surge a raíz de una reciente decisión del Tribunal Supremo que afecta al mapa electoral de Luisiana, pero que podría implicar el rediseño de las circunscripciones de la mayoría de los estados del sur. Mientras que en muchos estados el mapa electoral es tradicionalmente partidista –no hay un solo republicano que represente a un estado de Nueva Inglaterra, por ejemplo– una Ley de Derecho al Voto de 1965 impedía hacer lo mismo en el sur. Tal y como se interpretaba hasta ahora, se asumía que un mapa que rebajara la representatividad de la minoría negra tenía un ánimo racista y debía ser anulado. Sin embargo, el Supremo decidió por una mayoría de seis frente a tres que ese ánimo debía probarse.