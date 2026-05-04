EEUU pone en marcha el "Proyecto Libertad": escoltará a los buques para que crucen Ormuz

El presidente estadounidense, Donald Trump, ha anunciado una nueva medida para sortear el bloqueo de Irán en el estrecho de Ormuz, que afecta a "países de todo el mundo, casi todos ajenos a la disputa de Oriente Medio que se desarrolla de forma tan visible y violenta, a la vista de todos" y que "han solicitado a Estados Unidos ayuda para liberar sus barcos, que se encuentran atrapados".

"Por el bien de Irán, Oriente Medio y Estados Unidos, les hemos comunicado a estos países que guiaremos sus barcos de forma segura fuera de estas vías marítimas restringidas, para que puedan continuar con sus negocios con libertad y eficacia", ha asegurado el mandatario norteamericano a través de su red Truth Social haciendo hincapié en que estas embarcaciones proceden de países ajenos al conflicto.

President Trump posts on TruthSocial: Countries from all over the World, almost all of which are not involved in the Middle Eastern dispute going on so visibly, and violently, for all to see, have asked the United States if we could help free up their Ships, which are locked up… pic.twitter.com/iee4kxJou6 — Donald J Trump Posts TruthSocial (@TruthTrumpPost) May 3, 2026

"Se trata de barcos de zonas del mundo que no tienen ninguna relación con lo que está ocurriendo actualmente en Oriente Medio", ha reiterado. "¡Son meramente espectadores neutrales e inocentes!", ha exclamado. "Haremos todo lo posible para sacar sus barcos y tripulaciones del estrecho de forma segura. En todos los casos, han declarado que no regresarán hasta que la zona sea segura para la navegación y demás".

Una operación que ha llamado "Proyecto Libertad" y que –según apuntó– comenzaría este mismo lunes por la mañana, hora de Oriente Medio. "Este es un gesto humanitario en nombre de Estados Unidos, los países de Oriente Medio, pero, en particular, Irán. Muchos de estos barcos se están quedando sin alimentos y todo lo demás necesario para que las tripulaciones", ha añadido Trump. "Son víctimas de las circunstancias".

En plenas negociaciones

"Soy plenamente consciente de que mis representantes están manteniendo conversaciones muy positivas con Irán, y que estas conversaciones podrían conducir a algo muy positivo para todos", ha continuado en referencia a las negociaciones que mantiene con el régimen iraní, que este mismo domingo le habría trasladado una nueva oferta.

Permitir este "movimiento de barcos" que tiene como único objetivo "liberar a personas, empresas y países que no han hecho absolutamente nada malo", ha dicho, "contribuiría en gran medida a demostrar buena voluntad en nombre de todos aquellos que han estado luchando con tanto ahínco durante los últimos meses".

De lo contrario, si Irán intentara impedir o interferir en este proyecto que ha denominado como "proceso humanitario", Estados Unidos se verá obligado "lamentablemente" a actuar "con firmeza", ha advertido Trump en su publicación, que ya ha dado la vuelta al mundo y ha provocado la respuesta del régimen de los ayatolás.

La respuesta de Irán

El presidente de la Comisión de Seguridad Nacional de Irán, Ebrahim Azizi, ha reaccionado con una publicación en X encabezada por la palabra, en mayúsculas, "ADVERTENCIA". "Cualquier interferencia estadounidense en el nuevo régimen marítimo del estrecho de Ormuz se considerará una violación del alto el fuego", ha señalado.

⚠ WARNING Any American interference in the new maritime regime of the Strait of Hormuz will be considered a violation of the ceasefire. The Strait of Hormuz and the Persian Gulf would not be managed by Trump's delusional posts! No one would believe Blame Game scenarios! — ابراهیم عزیزی (@Ebrahimazizi33) May 3, 2026

"El estrecho de Ormuz y el golfo Pérsico no se regirán por las delirantes declaraciones de Trump", ha aseverado Azizi después de que el Comando Central del Ejército de Estados Unidos (Centcom) detallara la orden de Trump, que movilizará más de 100 aeronaves, destructores y drones, además de a 15.000 militares.