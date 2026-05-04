'El Chapo' Guzmán exige ser extraditado a México desde Estados Unidos

El mexicano Joaquín Guzmán Loera, más conocido como el 'Chapo Guzmán', ha pedido a un tribunal federal de Estados Unidos en Nueva York, donde fue juzgado por narcotráfico, su extradición a México, tras ser sentenciado a cadena perpetua en el año 2019 por diferentes delitos relacionados con el narcotráfico.

El 23 de abril de este año, el 'Chapo' Guzmán detalló en una carta escrita a mano y publicada hoy por la corte que está "luchando por una extradición a México".

"Solicito ante los tribunales de distrito que se respeten mis derechos a solicitar mi extradición", pidió el narcotraficante en el escrito.

Además exigió "modificaciones respecto a la violación de mi sentencia, en aras de la equidad en la legislación federal", señala el Chapo Guzmán en su carta a la justicia norteamericana.