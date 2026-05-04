El juez del caso contra Nicolás Maduro y Cilia Flores fija una nueva audiencia para el 30 de junio

El proceso judicial en Estados Unidos contra el depuesto dictador venezolano, Nicolás Maduro, y su esposa, Cilia Flores, suma un nuevo capítulo. Este lunes, el juez federal del Distrito Sur de Nueva York, Alvin Hellerstein, convocó una nueva audiencia para el próximo 30 de junio, tras aceptar una solicitud conjunta de la Fiscalía y los abogados defensores del matrimonio.

El encuentro, previsto para las 12:00 hora local, supondrá el traslado de Maduro y Flores desde el centro de detención de Brooklyn, donde permanecen recluidos desde que fueran arrestados en Caracas el pasado 3 de enero y posteriormente extraditados para rendir cuentas ante la justicia estadounidense.

Uno de los puntos más controvertidos del proceso ha sido la reciente decisión de la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC). El organismo accedió a modificar las sanciones que pesan sobre el régimen venezolano para permitir que el Gobierno de Venezuela sufrague los millonarios honorarios de los abogados de Maduro y su esposa.

Este movimiento de la administración estadounidense ha allanado el camino para que la defensa retire sus quejas sobre un supuesto "bloqueo" al acceso a una defensa efectiva. Al contar ya con los fondos autorizados, los acusados han desistido de sus intentos de tumbar la acusación bajo ese argumento, una petición que el juez Hellerstein ha concedido "sin perjuicio", dejando la puerta abierta a que puedan utilizar tácticas similares en el futuro.

Se detiene el "reloj" judicial

El magistrado, de 92 años, también ha tomado la determinación de parar el reloj del caso hasta la celebración de la nueva vista. Al excluir estos días del conteo estipulado por la Ley de Juicio Rápido —que generalmente exige el inicio del proceso en un plazo de 70 días desde la acusación—, el tribunal otorga más tiempo a las partes, lo que inevitablemente alargará los plazos de este procedimiento histórico.

Cabe recordar que tanto Nicolás Maduro como Cilia Flores se han declarado "no culpables" de los graves delitos que se les imputan, entre los que destacan: conspiración para el narcoterrorismo, conspiración para la importación de cocaína a los Estados Unidos y uso y posesión de artefactos destructivos.

El avance del caso sigue bajo la lupa internacional, especialmente tras la captura de quien fuera el hombre fuerte de Caracas, en un juicio que busca desarticular la estructura de narcotráfico que, según Washington, operaba desde el corazón del Palacio de Miraflores.