Rudy Giuliani, exalcalde de Nueva York, hospitalizado en estado crítico a los 81 años

El exalcalde de Nueva York y antiguo abogado personal de Donald Trump, Rudy Giuliani, de 81 años de edad, ha sido ingresado de urgencia en un centro hospitalario donde permanece en estado crítico, aunque "estable". La noticia fue confirmada por su entorno más cercano a través de las redes sociales, desatando una inmediata ola de reacciones en el ámbito político estadounidense. La figura de Giuliani reviste una gran relevancia histórica, no solo por su prolongada gestión al frente de la metrópoli neoyorquina, sino también por su papel fundamental en las recientes batallas legales del movimiento conservador a nivel nacional.

Su portavoz oficial, Ted Goodman, emitió un breve pero contundente comunicado en el que solicita a la sociedad civil estadounidense que se una en oración por la pronta y completa recuperación del expolítico republicano. "El alcalde Rudy Giuliani se encuentra actualmente en el hospital, donde permanece en estado crítico, pero estable", ha señalado Goodman ante los medios y simpatizantes. Asimismo, el representante ha querido destacar especialmente el carácter resiliente y combativo del paciente, definiéndolo con vehemencia como "un luchador que ha afrontado todos los retos de su vida con una fortaleza inquebrantable" y asegurando que, "en estos momentos, está luchando con esa misma fuerza".

Aunque el equipo de comunicación de Giuliani ha evitado precisar por el momento los motivos médicos concretos que han motivado este repentino y grave ingreso hospitalario, las alarmas sobre su deteriorado estado de salud ya habían saltado escasas horas antes. Durante la última emisión de su habitual programa de análisis político, titulado America's Mayor Live, el propio Giuliani confesó abiertamente a sus fieles espectadores que se sentía indispuesto y presentaba la voz "un poco afónica". De hecho, a lo largo de toda la retransmisión se pudo observar con claridad cómo tosía en repetidas ocasiones, un contratiempo físico que le impidió hablar con el volumen y la energía arrolladora que acostumbra a desplegar ante las cámaras.

La inesperada noticia del ingreso ha provocado la rápida y sentida reacción del actual presidente de Estados Unidos, Donald Trump, a quien Giuliani asistió legalmente en numerosos y decisivos frentes durante los últimos y turbulentos años políticos. A través de sus perfiles oficiales, el mandatario estadounidense ha querido rendir un sentido homenaje a su estrecho colaborador y amigo personal, al que ha calificado sin reservas como un "auténtico guerrero y, con diferencia, el mejor alcalde de la historia de la ciudad de Nueva York", recordando de este modo su innegable liderazgo tras los trágicos atentados terroristas del 11 de septiembre, una actuación que le valió el unánime respeto y el célebre apodo de alcalde de América.

Fiel a su inconfundible estilo comunicativo, el magnate republicano ha aprovechado este mensaje de apoyo institucional y personal para lanzar un duro y directo ataque contra sus adversarios políticos, sugiriendo una clara vinculación entre el desgaste vital de Giuliani y la incesante persecución judicial y mediática que ha sufrido recientemente. Trump ha calificado lisa y llanamente como una "tragedia" el hecho de que "los lunáticos de la izquierda radical, todos ellos demócratas, lo trataran tan mal" en una época en la que, según la firme opinión del presidente, "él tenía razón en todo". "Hicieron trampa en las elecciones, inventaron cientos de historias, hicieron todo lo posible por destruir nuestra nación y, ahora, mirad a Rudy", ha sentenciado, poniendo de manifiesto la profunda indignación del sector conservador.