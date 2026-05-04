Susto en Nueva Jersey: un avión choca contra un camión en pleno aterrizaje

Un avión de United Airlines colisionó este domingo con un camión y una farola durante la maniobra de aterrizaje en el Aeropuerto Internacional Newark Liberty, en el estado de Nueva Jersey, sin causar heridos entre los ocupantes de la aeronave, según informó la compañía y confirmaron autoridades estadounidenses.

El aparato, que cubría la ruta entre Venecia (Italia) y Nueva York, transportaba a más de 200 pasajeros y 10 miembros de la tripulación. A pesar del impacto, el avión logró completar el aterrizaje con normalidad. El único herido fue el conductor del camión implicado, que fue trasladado a un hospital y recibió el alta poco después.

Investigación en marcha

El secretario de Transportes de Estados Unidos, Sean Duffy, calificó lo ocurrido de "inaceptable" y anunció el inicio de una investigación por parte de la Junta Nacional de Seguridad en el Transporte (NTSB) y la Administración Federal de Aviación (FAA), cuyos equipos se desplazaron este lunes al aeropuerto.

"Esto es inaceptable. Tenemos pilotos muy bien entrenados. Esto es algo que nunca debería ocurrir en Estados Unidos", señaló Duffy en una entrevista en la cadena Fox Business. El responsable defendió, no obstante, que el país mantiene altos estándares de seguridad aérea.

Qué se sabe del choque

Las primeras informaciones apuntan a que una de las ruedas del avión, desplegada durante la fase de aterrizaje, impactó contra un poste de luz y, posteriormente, contra el camión con remolque que circulaba por una vía próxima al aeropuerto.

Today investigators are on the scene investigating how a United plane struck a light pole as it approached Newark airport on Sunday. America has the safest airspace in the world and we will get to bottom of what happened here @FAAnews @NTSB pic.twitter.com/PvJQ5NZ69F — Secretary Sean Duffy (@SecDuffy) May 4, 2026

Como consecuencia del impacto, el poste cayó y golpeó también a un vehículo tipo Jeep que se encontraba en la zona. El propio Duffy evitó adelantar conclusiones antes de que avance la investigación. "No quiero adelantarme a la investigación. Una vez más, parece bastante claro que, como mínimo, se chocó contra un poste de luz. ¿Se chocó contra el camión? Eso se determinará", indicó.

El secretario insistió en que Estados Unidos "es el lugar más seguro para volar" debido a los protocolos de análisis e investigación de incidentes. Añadió que el país cuenta con "los pilotos más seguros y los más activos, sin excepción".