Trump se desploma en las encuestas por la guerra de Irán y se complica lo que le queda de presidencia

El frente iraní empieza a convertirse en un lastre político de primer orden para Donald Trump cuando aún no ha entrado de lleno la campaña de las legislativas. La acumulación de encuestas dibuja un panorama incómodo para la Casa Blanca: la intervención exterior no solo divide a la opinión pública, sino que además está contaminando los principales indicadores internos, justo en el terreno donde el presidente había construido su fortaleza electoral.

El último termómetro, citado por ABC a partir del estudio conjunto con The Washington Post e Ipsos, sitúa la aprobación del presidente en el 37%, con un rechazo que escala hasta el 62%, su peor dato en ambos mandatos. Si se acota al conflicto con Irán, el desgaste es aún más evidente: dos de cada tres estadounidenses (66%) reprueban su gestión, frente a un 33% que la avala.

Desgaste acelerado por el conflicto

El dato más significativo no es solo el volumen del rechazo, sino su rapidez. Un 61% de los encuestados considera equivocada la decisión de emplear la fuerza militar, lo que deja una media de desaprobación cercana al 64% cuando se combinan los principales indicadores sobre la guerra. En conflictos anteriores ese nivel de rechazo tardó años en consolidarse. En Irak, bajo George W. Bush, no se alcanzó una cifra similar hasta tres años después de la invasión. En Vietnam, el umbral del 60% llegó en 1973, en plena retirada. En el caso iraní, la erosión se ha producido en cuestión de semanas y con apenas un 19% de ciudadanos que consideran exitosa la campaña.

El problema para Trump es que el desgaste exterior no se queda en la política internacional. La guerra está empezando a filtrarse en la percepción económica, un terreno especialmente sensible. Su aprobación en este ámbito cae al 34%, mientras que en inflación desciende al 27% y en coste de la vida se desploma al 23%, con un rechazo del 76%. El encarecimiento del combustible y otros efectos asociados al conflicto están contribuyendo a ese deterioro.

Impacto electoral en un año decisivo

El resto de encuestas consolida la tendencia. El Pew Research Center rebaja la aprobación del presidente al 34% y detecta una caída en la confianza sobre su criterio para usar la fuerza militar, que pasa del 46% al 38% en menos de un año. En paralelo, el sondeo de Associated Press-NORC Center for Public Affairs Research reduce su respaldo en economía hasta el 30%, ocho puntos menos que en marzo.

Aunque el núcleo duro del electorado republicano se mantiene firme, el desgaste se concentra en los márgenes: independientes, votantes conservadores menos ideologizados y segmentos que resultaron decisivos en el regreso de Trump a la Casa Blanca en 2024. Ese desplazamiento es el que puede acabar marcando la diferencia en noviembre.

El calendario electoral añade presión. En las legislativas se renueva la Cámara de Representantes al completo —435 escaños— y un tercio del Senado —35 en total—. Los republicanos controlan ambas cámaras, pero con una mayoría especialmente frágil en la Cámara Baja, donde bastaría un pequeño avance demócrata para cambiar el equilibrio. En el Senado, la ventaja es de 53 a 47, con el vicepresidente J. D. Vance inclinando la balanza en caso de empate, lo que obliga a los demócratas a sumar cuatro escaños netos para hacerse con el control.

Críticas internas en el entorno conservador

En términos históricos, la posición del presidente tampoco resulta cómoda. A estas alturas del mandato, se mueve en la parte baja de la serie moderna de encuestas, en registros comparables o incluso inferiores a los de Joe Biden en momentos similares. La diferencia es que ese nivel de desgaste suele aparecer al final de los mandatos, no en su primer tramo.

A ese contexto se suma un elemento especialmente delicado: las críticas ya no llegan solo desde la oposición. El comentarista Tucker Carlson, referencia dentro del ecosistema mediático conservador, aseguró en una entrevista con el New York Times que el presidente actúa como "rehén" del primer ministro israelí, Benjamin Netanyahu. Según su análisis, las decisiones clave del conflicto no se estarían tomando en Washington, sino en Jerusalén.

Este tipo de reproches impacta directamente en uno de los pilares del discurso trumpista. Si parte de su base percibe que la estrategia en Irán responde a intereses externos, la cuestión deja de ser únicamente electoral para convertirse en una tensión interna dentro del propio movimiento.