Un 'ejército' de enanos asalta la sede de la Iglesia de la Cienciología en Los Ángeles

Completar un juego, un nivel o una misión en el menor tiempo posible. Eso es lo que se entiende en el mundo de los videojuegos por speedrun, que ha servido de base para el nuevo reto viral que ha revolucionado las redes: Scientology Speedrun. Consiste en entrar corriendo en alguna de las instalaciones de la Iglesia de la Cienciología y llegar lo más lejos posible sin parar, para evitar una posible detención, mientras se graba la hazaña.

Las primeras carreras de la Cienciología se registraron en marzo en Los Ángeles. Entre las más visionadas, encontramos la que el 25 de abril protagonizó un amplio grupo de jóvenes liderados por un corredor vestido de Jesucristo que irrumpió en la exposición L. Ron Hubbard Life Exhibition del museo que la mencionada iglesia tiene en Los Ángeles. El vídeo acaba con los participantes siendo escoltados por trabajadores de la sala hasta la salida.

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RAID VIRAL CON JESÚS EN CENTRO DE CIENTOLOGÍA ¡JÓVENES IRRUPCIONAN EN MASA Y GRABAN TODO EL CAOS DENTRO! ⚠️¡SIGUE Y VISITA @ULTIMAHORAENX PARA MÁS! Un grupo de jóvenes irrumpió hoy en un edificio de Cienciólogía en Los Ángeles uno disfrazado de Jesús con túnica… pic.twitter.com/QLqeORYHjg — ULTIMA HORA EN X (@ULTIMAHORAENX) April 26, 2026

Muchos de los vídeos se grabaron en edificios de la división de Hollywood y acumularon millones de visitas antes de ser eliminados. Sin duda, una de las grabaciones que más expectación ha causado es la compartida por un grupo de enanos que llegaron vestidos de la misma manera –haciendo publicidad de la plataforma de apuestas Gamdom– en varios autobuses y lograron saltarse el control de seguridad de acceso al edificio y recorrieron los pasillos a toda velocidad.

🔥🚨JUST IN: A Scientology church was raided by dwarf citizens. pic.twitter.com/ksSugKFw5b — Dom Lucre | Breaker of Narratives (@dom_lucre) May 2, 2026

En las imágenes se aprecia cómo este grupo organizado de adultos con acondroplasia, ataviados con ropa militar y casco y portando pancartas con alusiones a algunas de las ideas fundamentales de la cienciología –como el xenu–, se cuelan en la sede de esta iglesia en Los Ángeles mientras una mujer de la seguridad del edificio intenta impedirlo. La escasa estatura de los participantes les posibilitó pasar incluso junto a ella, por debajo de sus brazos.

El pasado 2 de mayo, un gran grupo de adolescentes también entró en un edificio de la Iglesia de la Cienciología en la ciudad de Nueva York, en pleno Manhattan. En este caso, la puerta estaba cerrada y tuvieron que romper la cerradura para poder entrar. Aunque los aspirantes lograron huir y no hay detenidos. Por su parte, las Policías de San Diego y Vancouver lograron frustrar iniciativas similares en sus respectivas ciudades.