El Servicio Secreto de EEUU dispara contra un sospechoso cerca de la Casa Blanca

Nuevo incidente de seguridad en torno a la Casa Blanca pocos días después del atentado contra Donald Trump en la cena de gala de corresponsales. Miembros del Servicio Secreto de EEUU dispararon contra un sospechoso en Washington, en las inmediaciones de la residencia del presidente estadounidense, en la calle 15 con la avenida Independence.

Según informó en un mensaje en redes sociales un portavoz, que pidió evitar la zona, "una persona ha recibido un disparo de las fuerzas del orden". El tiroteo se produjo después de que "agentes de paisano que patrullan constantemente el perímetro exterior del complejo de la Casa Blanca identificaran a un individuo que parecía portar un arma de fuego", explicó en rueda de prensa el subdirector del Servicio Secreto, Matthew Quinn.

"Agentes uniformados se acercaron al sospechoso, quien intentó huir a pie antes de disparar contra ellos", según relató Quinn. "Los agentes respondieron al fuego, y la persona resultó herida y fue trasladada a un hospital", agregó. Los disparos del hombre "alcanzaron a un niño que se encontraba en la zona", aunque sus heridas no han puesto en peligro su vida. El subdirector del Servicio Secreto señaló que no estaba claro a quién apuntaba la persona.

"Estamos patrullando esta zona, y todos los lugares que vigilamos, las 24 horas del día, los siete días de la semana, sin descanso", manifestó Quinn, que ha apuntado que "desconoce si el ataque iba dirigido al presidente o no" pero lo "averiguarán".

Según un funcionario citado por The Washington Post, el incidente se produjo poco después de que pasara por la zona en un convoy el vicepresidente estadounidense J. D. Vance.

El mismo diario recoge el testimonio de dos testigos, Ryan Naef, de 21 años, que estaba con su madre, Amanda, de 47. Ambos estaban haciendo fotos cerca de la Casa Blanca cuando vieron pasar la caravana presidencial de J. D. Vance. Entonces se oyeron cinco o seis disparos y "todos los agentes y todos los coches patrulla de la zona salieron disparados en esa dirección".