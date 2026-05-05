'Maine Kampf': el candidato demócrata al Senado con tatuaje de las SS que acusa a Israel de genocidio

Graham Platner se ha convertido en el ganador de facto de las primarias del Partido Demócrata para derrotar en noviembre a la veterana Susan Collins en las elecciones al escaño por el estado de Maine. La candidata del aparato, la gobernadora Janet Mills, anunció su retirada de la carrera el pasado jueves tras quedarse sin dinero para hacer campaña con el que remontar su pobre rendimiento en las encuestas.

En un mensaje publicado en redes sociales, Janet Mills aseguró que, si bien sigue teniendo "la motivación, la pasión, el compromiso, la experiencia y, sobre todo, la determinación para seguir adelante", ha lamentado que carece del dinero que "las campañas políticas requieren hoy en día". Por ello, adopta "la increíblemente difícil decisión de suspender la campaña para el Senado de los Estados Unidos".

Platner, por su parte, ha agradecido a sus simpatizantes y en especial a su principal apoyo político, el senador socialista por Vermont Bernie Sanders, su victoria. "Hoy, la victoria es vuestra, y en 187 días acabaremos con la carrera de Susan Collins", ha publicado el candidato progresista en redes sociales.

Aunque aún no hay encuestas que enfrenten a los dos candidatos, Platner cuenta con la ventaja de que Maine es un estado muy escorado a la izquierda y la desventaja de que Susan Collins es la senadora republicana más moderada, merced a lo cual lleva ganando cinco elecciones seguidas. A lo largo de los últimos años han ido desapareciendo los senadores que representaban a estados que votan siempre en las presidenciales al candidato del partido contrario. En 2024 desaparecieron los últimos casos de senadores demócratas en estados rojos y actualmente Collins es la única superviviente de una era menos partidista. Así que no es descartable una victoria de Platner.

Tatuaje de las 'SS' y críticas al 'genocidio'

Platner es un veterano del cuerpo de Marines de 41 años de edad que ha servido durante la guerra de Irak y que se hizo un tatuaje en 2007 con sus compañeros con el símbolo conocido como Totenkopf, una versión muy específica de la clásica calavera con dos tibias cruzadas, empleada por la división de las SS encargada de custodiar los campos de exterminio. Un símbolo tan conocido que inspiró un famoso show de Mitchell y Webb, convertido en meme desde hace años, en el que dos oficiales nazis se preguntan si son ellos los malos.

Aunque Platner aseguró públicamente que no conocía el origen nazi del tatuaje que ha llevado en el pecho durante dieciocho años, lo cierto es que conversaciones en redes sociales muestran que estaba perfectamente al tanto. Un conocido suyo afirma que hablaba del tatuaje como "mi Totenkopf". Además, una antigua directora de su campaña ha reconocido haber hablado con él del asunto y que era perfectamente consciente de qué era el símbolo y de la necesidad de quitarlo para poder ganar las primarias. Dicho y hecho, una vez cumplida la mayoría de edad del tatuaje, y sólo después de que se publicara un vídeo donde se le veía, lo modificó para transformarlo en una suerte de lobo.

Aunque ya antes de la retirada de Mills ya había sido disculpado por buena parte del equipo de opinión sincronizada demócrata, desde el jueves las excusas se han multiplicado. Los mismos que acusaron a Elon Musk de nazi por un gesto torpe y que en general llaman nazi a cualquiera que esté a su derecha buscan ahora todo tipo de excusas para rebajar el pecado de su candidato. Porque se ve que nada es menos nazi que un político con un tatuaje de las SS y que ha condenado explícitamente el "genocidio contra el pueblo palestino", empleando un término que sólo puede emplearse en Gaza cambiando su significado tradicional para poder acusar a los judíos de hacer lo mismo que los nazis hicieron con ellos.

El apoyo a Graham Platner se ha mantenido en las encuestas a pesar de la polémica. Está por ver si en unas elecciones de mitad de mandato, que siempre cuentan con menos participación y facilitan la victoria de políticos más extremistas que cuentan con una base más pequeña pero más entusiasta, los demócratas eligen a un senador que podría ser el único nazi real del Congreso. Por el momento, las encuestas le dan ventaja.