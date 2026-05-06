"La Operación Furia Épica ha concluido", ha anunciado este martes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. "Logramos los objetivos" que se marcaron, según ha explicado, y la ofensiva contra Irán lanzada el 28 de febrero para acabar con el régimen de los ayatolás "terminó" para dar paso a una nueva fase que ha tachado como "defensiva" y que está destinada a facilitar la navegación por el estrecho de Ormuz.
.@SecRubio: "Operation Epic Fury is concluded. We achieved the objectives of that operation. We're not cheering for an additional situation to occur. We would prefer the path of peace. What @POTUS would prefer is a deal... that is, so far, not the route that Iran has chosen." pic.twitter.com/blkqn3Bqdm— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 5, 2026
El presidente Donald Trump ya ha informado al Congreso de que "hemos concluido esta etapa", ha añadido Rubio durante una rueda de prensa en la Casa Blanca en la que ha señalado que Estados Unidos trabaja ahora en el 'Proyecto Libertad', que es el nombre con el que han bautizado su plan para garantizar que los buques comerciales que no tienen vínculos con Irán puedan cruzar el estrecho con seguridad.
.@SecRubio: "This is not an offensive operation. This is a defensive operation, and what that means is very simple: there’s no shooting unless we're shot at first. We’re not attacking them, but if they're attacking us or they’re attacking a ship, you need to respond to that." https://t.co/k4duXYWSbg pic.twitter.com/XdXvdMkSaY— Rapid Response 47 (@RapidResponse47) May 5, 2026
Trump envió una carta el 1 de mayo a la Cámara para notificar que la guerra contra Irán había concluido con la entrada en vigor, el 7 de abril, del alto el fuego. La misiva llegaba al Congreso el mismo día en que expiraba el plazo legal para que el Gobierno solicitara al Poder Legislativo su autorización para mantener desplegadas las tropas en Oriente Medio, un requisito establecido por la Ley de Poderes de Guerra.
Una norma que fue aprobada en 1973, durante la guerra de Vietnam, y que Rubio considera "inconstitucional". Opinión que, ha destacado, han compartido distintos presidentes de Estados Unidos. A pesar de ello, ha insistido, el Gobierno ha estado informando puntualmente al Congreso sobre el desarrollo del conflicto en el país del golfo Pérsico con el objetivo de mantener "una buena relación" con los legisladores.
Llegados a este punto, Rubio ha explicado que la nueva operación que se desarrollará en Ormuz es "defensiva" y que Estados Unidos solo atacará si Irán dispara primero. Pero no es lo que desean que ocurra. De hecho, de momento incluso el 'Proyecto Libertad' ha quedado suspendido –ha anunciado Trump– ante la posibilidad de que se pueda ultimar y firmar un acuerdo definitivo con Teherán.
May 5, 2026
Una decisión que ha anunciado el mandatario norteamericano a través de un mensaje publicado en su red Truth Social en el que explica que se basa "en la solicitud de Pakistán y otros países" ante el "tremendo éxito militar que hemos tenido durante la campaña contra Irán y, además, el gran progreso que se ha logrado hacia un acuerdo completo y definitivo con los representantes de Irán".