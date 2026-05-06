Muere a los 87 años Ted Turner, el fundador de la CNN

El empresario estadounidense Ted Turner, reconocido por haber transformado la forma en que el mundo consume información, ha fallecido este miércoles a los 87 años, según ha informado la CNN.

Nacido en 1938 en Cincinnati, Turner impulsó un cambio radical en el periodismo televisivo al lanzar en 1980 el primer canal de noticias que emitía las 24 horas del día. Aquella apuesta, considerada arriesgada en su momento, terminó redefiniendo la cobertura informativa global al permitir que millones de personas siguieran los acontecimientos en tiempo real.

A lo largo de su trayectoria, desarrolló un amplio imperio mediático que incluyó cadenas como TBS y TNT, además de convertir a CNN en un referente internacional. También estuvo detrás de la creación de la primera "superestación" de televisión por cable y participó en el ámbito deportivo como propietario de equipos profesionales, entre ellos los Braves de Atlanta.

Un filántropo comprometido

Más allá de los medios, Turner destacó por su intensa actividad en otros campos. Fue un navegante de prestigio internacional, un filántropo comprometido —fundó la Fundación de las Naciones Unidas— y un firme defensor de la eliminación de las armas nucleares. Su faceta como conservacionista lo llevó a convertirse en uno de los mayores propietarios de tierras en Estados Unidos y a participar en la reintroducción del bisonte en el oeste del país. Incluso promovió la educación ambiental infantil mediante la serie animada Captain Planet.

Su mayor legado, sin embargo, sigue siendo la idea de una información continua y global. En 1991, la revista TIME lo reconoció como "Hombre del Año" por su capacidad para influir en la manera en que el público presencia los acontecimientos históricos.

Con el tiempo, Turner vendió sus empresas a Time Warner y se retiró del mundo empresarial, aunque siempre expresó que la creación de CNN fue el logro más importante de su vida. Desde la cadena, su actual presidente, Mark Thompson, lo recordó como un líder audaz, intuitivo y decisivo, cuyo impacto sigue marcando el rumbo del periodismo internacional.

En el plano personal, en 2018 Turner hizo público que padecía demencia con cuerpos de Lewy, una enfermedad neurodegenerativa progresiva. A comienzos de 2025 fue hospitalizado por una neumonía leve, de la que logró recuperarse posteriormente en un centro de rehabilitación.