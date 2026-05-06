Perros robot impulsados por inteligencia artificial vigilan las calles de Atlanta

Según detalla un reciente reportaje de la revista Newsweek, el Departamento de Policía de la ciudad de Atlanta ha comenzado a desplegar cuadrúpedos autónomos para patrullar sus centros urbanos. Estos dispositivos están equipados con complejos algoritmos para monitorizar espacios públicos, lo que levanta serias dudas sobre la eterna tensión entre la supuesta protección ciudadana y el respeto a la privacidad.

Los defensores de esta nueva fuerza mecánica, principalmente vinculados a la administración pública, argumentan que el despliegue mantendrá a los agentes humanos alejados del peligro y aumentará la eficiencia en la detección de delitos. Las máquinas están provistas de una batería de sensores, cámaras de alta definición y sistemas que les permiten sortear obstáculos complejos sin intervención humana. Sin embargo, la capacidad de vigilancia masiva que estos aparatos entregan en bandeja de plata al Estado resulta, cuanto menos, escalofriante. En una época en la que el sector público ya recopila ingentes cantidades de datos, añadir cámaras móviles y autónomas a las aceras supone una escalada sin precedentes en la monitorización física del individuo.

La reacción en internet no se ha hecho esperar, reflejando una profunda y justificada incomodidad. Un vídeo difundido por la cuenta Wall Street Apes en la red social Twitter muestra a estos sabuesos metálicos paseando por distritos comerciales a plena luz del día. El impacto visual es innegable: los movimientos rígidos y calculados de las máquinas evocan una distopía tecnológica que parece haber saltado de la pantalla a nuestra realidad cotidiana. No son pocos los contribuyentes que temen que estos robots, hoy presentados como inofensivos observadores, terminen siendo utilizados para reprimir libertades básicas.

Como suele ocurrir cada vez que el poder político introduce un nuevo mecanismo de escrutinio, la coartada perfecta es el bienestar común. Se nos promete que estos prodigios de la ingeniería sólo se emplearán para detener a criminales peligrosos o inspeccionar entornos de alto riesgo. Pero la historia demuestra de forma pertinaz que las herramientas de control estatal rara vez se limitan a su propósito original. Hoy es un artefacto inspeccionando un callejón oscuro; mañana podría ser un autómata exigiendo identificación a un transeúnte pacífico con la frialdad que sólo un código informático puede poseer.

La integración de estos sistemas en las fuerzas del orden marca un punto de no retorno institucional. Nos obliga a plantearnos si la promesa de unas calles marginalmente más seguras justifica el precio de vivir bajo el ojo escrutador y carente de empatía de un agente autónomo. A medida que el progreso avanza a pasos agigantados, la defensa de los derechos individuales frente a los abusos del poder debe ser más firme que nunca, o correremos el riesgo de despertar en un mundo donde la libertad sea considerada un simple fallo del sistema.