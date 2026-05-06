Un fanático de extrema izquierda provocó el incendio de Los Ángeles para castigar a los ricos

Según los documentos presentados por la Fiscalía, el autor del pavoroso incendio que asoló el barrio de Pacific Palisades en Los Ángeles en enero de 2025 actuó movido por el extremismo radical de izquierda. La acusación ha detallado que el criminal desarrolló una peligrosa obsesión con Luigi Mangione, el asesino del consejero delegado de UnitedHealthcare, Brian Thompson, y que inició el incendio por "resentimiento contra los ricos que disfrutan de su dinero y que básicamente nos esclavizan". Jonathan Rinderknecht, de treinta años de edad, buscaba continuamente en internet frases como "libertad para Luigi Mangione" y "vamos a acabar con todos los billonarios".

En los días y horas previos a quemar uno de los barrios más ricos de Los Ángeles, Rinderknecht, que trabajaba como conductor de Uber, le daba la brasa a los clientes que se subían a su coche. Según varios de ellos, el pirómano "se mostraba intenso y enfadado, conducía de manera errática y soltaba discursos sobre estar harto del mundo, Luigi Mangione, el capitalismo y el vigilantismo", según detalla la documentación de preparación del juicio que cita el diario New York Post.

Esta radicalización no surge en el vacío. Durante años, el discurso de odio contra la empresa privada y la criminalización constante de la riqueza han calado hondo en los sectores más extremistas de la sociedad estadounidense. Este odio se llevó por delante la vida de doce personas, destruyó 7.000 inmuebles dejando daños de un valor estimado de 150.000 millones de dólares.

La tragedia de los damnificados ni siquiera terminó cuando se apagaron por fin los fuegos. Desde entonces pasaron a enfrentarse a un muro casi tan destructivo como el propio fuego: la aplastante burocracia municipal y estatal de California. Un reciente informe divulgado por la prensa estadounidense pone de manifiesto que aunque nueve de cada diez víctimas del incendio quieren reconstruir, están atrapadas en una enmarañada red de permisos, reclamaciones a los seguros y normativas medioambientales de construcción que impiden siquiera iniciar el desescombro y las obras. La izquierda destruyó sus hogares y la izquierda les impide reconstruirlos.