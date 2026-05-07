EEUU investiga operaciones en el mercado petrolero por valor de 2.200 millones asociadas a la guerra de Irán

El Gobierno estadounidense ha iniciado una investigación para analizar operaciones sospechosas por valor de 2.600 millones de dólares –2.210 millones de euros– en el mercado de petróleo previas a anuncios del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y un alto cargo del Gobierno de Irán relacionados con la guerra de Irán.

Según informa la cadena estadounidense ABC News, el Departamento de Justicia y la Comisión de Comercio de Futuros de Productos Básicos investigan al menos cuatro operaciones en las que se apostó que el precio del crudo bajaría justo antes de que ocurriera.

Las alertas sobre posibles apuestas viciadas con información privilegiada han sobrevolado en los últimos meses debido a grandes intercambios de dinero en los mercados momentos antes de operaciones como el ataque contra Venezuela de principios de año o anuncios relacionados con la guerra de Irán.

En este sentido, la propia Casa Blanca ha avisado a sus empleados de que su participación en aplicaciones de apuestas o mercados financieros para lucrarse contando con la información privilegiada de la que disponen queda completamente prohibida.

Poco antes de las declaraciones de Donald Trump del 23 de marzo sobre pausar los ataques durante cinco días a las centrales iraníes, los mercados energéticos registraron operaciones por valor de 580 millones de dólares –unos 500 millones de euros–, previamente a que los precios del gas y del petróleo se desplomaran.

Un minuto y 6.200 contratos

Según los cálculos del diario Financial Times, alrededor de 6.200 contratos de futuros de petróleo Brent –de referencia en Europa– y de West Texas Intermediate (WTI) –de referencia en Estados Unidos– cambiaron de manos ese día en apenas un minuto, entre las 06:49 horas y las 06:50 horas del lunes, tras lo que el inquilino de la Casa Blanca publicó en su red, Truth Social, el anuncio, a las 07:04 horas.

De la misma manera, un soldado de las fuerzas especiales de Estados Unidos que participó en la captura de Maduro fue detenido hace dos semanas y acusado de fraude y uso fraudulento de información confidencial, por apostar días antes a que estos hechos se producirían, por lo que habría ganado hasta 400.000 dólares –unos 340.000 euros–.