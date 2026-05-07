La tripulación de un crucero de Disney, detenida ante los pasajeros por delitos de pornografía infantil

Parte de la tripulación de un barco de la flota de la compañía Disney Cruise Line –una división de The Walt Disney Company– ha sido arrestada recientemente en el marco de una operación de gran envergadura contra la pornografía infantil que se ha realizado en Estados Unidos, informa en exclusiva el diario norteamericano New York Post.

Según la información que ofrece este periódico, entre el 23 y el 25 de abril, agentes de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de Estados Unidos (CBP) abordaron un total de cinco cruceros, entre los que estaba el Magic Disney –puesto en marcha en 1999 y con capacidad para alrededor de 2.400 personas–, que se encontraba atracado en el puerto de San Diego.

Inicialmente se generó cierto revuelo porque las imágenes de los agentes irrumpiendo en el barco, dedicado al entretenimiento familiar, empezaron a circular por internet. Se cuestionaba si la forma en la que procedieron las autoridades, delante de los pasajeros –muchos de ellos menores– había sido la apropiada.

En ese momento, se creía que las detenciones tenían que ver con el endurecimiento de las políticas de inmigración en el país. Pero nada más lejos de la realidad, a tenor de la información que un portavoz de la CBP habría facilitado al New York Post y el diario ha publicado este miércoles.

"Tras interrogar a 26 presuntos miembros de la tripulación", procedentes fundamentalmente de Filipinas, pero también uno de Portugal y otro de Indonesia, los agentes pudieron confirmar que "estaban involucrados en la recepción, posesión, transporte, distribución o visualización de material de explotación sexual infantil o pornografía infantil".

De manera que "la CBP canceló sus visas y estos criminales están siendo expulsados de nuestro país". Desde la línea de cruceros de Disney –señala el diario estadounidense– aseguran que tienen "una política de tolerancia cero ante este tipo de comportamiento" y han cooperado "plenamente" con las autoridades. "Estas personas ya no trabajan para la compañía".

La reacción de los pasajeros

Los arrestos se produjeron ante la mirada atónita de los pasajeros a bordo del crucero. Una de ellas, Dharmi Mehta, ha relatado ante la prensa el impacto que la escena causó a su familia, debido a que uno de los detenidos –al que sacaron del barco con las manos atadas con bridas a la espalda– era un jefe de camareros con el que habían tenido bastante relación durante el viaje. Les había comentado que tenía dos hijas a las que estaba deseando ver a finales de mes.

"Llegamos a conocerlo bastante bien", asegura en unas declaraciones recogidas por el diario británico The Independent. "De hecho nos había estado atendiendo aproximadamente entre 45 minutos y una hora antes de que lo arrestaran", ha añadido la mujer durante una conferencia de prensa celebrada el pasado martes. Aún no se conocían los motivos que llevaron a la detención de los empleados del crucero.