Trump exhibe sintonía con Lula tras una reunión marcada por el proteccionismo y la exclusión de la prensa

El presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, ha escenificado este jueves un inesperado acercamiento con su homólogo brasileño, Luiz Inácio Lula da Silva, tras una cumbre en la Casa Blanca que el republicano ha calificado de "muy positiva". A pesar de las profundas distancias ideológicas que separan a ambos líderes, Trump no ha escatimado en elogios hacia el mandatario sudamericano, a quien ha descrito como un líder "dinámico" tras una sesión de trabajo que se prolongó durante más de tres horas.

A través de sus canales habituales en redes sociales, Trump confirmó que el eje central de la conversación fue la política comercial y, muy especialmente, la espinosa cuestión de los aranceles. "Hemos hablado de muchos temas. La reunión ha ido muy bien. Está previsto que nuestros representantes se reúnan para debatir algunos aspectos clave", señaló el estadounidense, anticipando que este encuentro es solo el primero de una serie de reuniones técnicas que se programarán en los próximos meses para desatascar la relación bilateral.

Veto a la prensa en el Despacho Oval

Sin embargo, la jornada no estuvo exenta de anomalías diplomáticas. El encuentro, que incluyó un almuerzo de trabajo, se desarrolló bajo un hermetismo inusual. Por petición expresa del Ejecutivo brasileño, se modificó el protocolo tradicional, impidiendo el acceso de los periodistas al Despacho Oval. Esta decisión evitó la habitual comparecencia conjunta ante los medios, una imagen que habría resultado especialmente polémica dada la sintonía mostrada por Trump con un líder de la izquierda regional.

Se espera que en las próximas horas Lula da Silva ofrezca su versión de los hechos en una rueda de prensa desde la Embajada de Brasil, donde deberá explicar hasta qué punto ha cedido ante las exigencias de un Trump que parece decidido a retomar su agenda de soberanía comercial.

Tensiones de fondo

Esta visita se produce en un contexto de fragilidad diplomática. Las relaciones entre Washington y Brasilia han atravesado meses de fuertes turbulencias debido a la confrontación por el proceso judicial contra el expresidente Jair Bolsonaro, condenado por su rol en la trama que trató de evitar la transición de poder en 2022. Aunque la sintonía personal parece haber primado hoy, la sombra del encarcelamiento del aliado natural de Trump en la región sigue planeando sobre la relación entre los dos gigantes del continente.