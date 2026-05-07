Un juez hace pública la nota de suicidio de Epstein oculta durante siete años

El juez federal Kenneth Karas ha hecho pública este miércoles la nota de suicidio que el depredador sexual Jeffrey Epstein habría escrito días antes de que fuera encontrado muerto en su celda del Centro Correccional Metropolitano de Nueva York –se habría ahorcado con las sábanas de su cama– el 10 de agosto de 2019.

El multimillonario estadounidense se encontraba a la espera de juicio por explotación sexual de menores. "Me investigaron durante meses, ¡NO ENCONTRARON NADA!!!", comienza el manuscrito que Epstein ocultó entre las páginas de una novela y que descubrió por casualidad su compañero de celda.

El recluso, Nicholas Tartaglione, ha explicado que él cogió el libro una vez que trasladaron a Epstein a otra área de la prisión después de que intentara quitarse la vida por primera vez el 23 de julio de 2019, dos semanas después de su detención, y aplicaran el protocolo previsto para estos casos.

Según su versión, decidió entregarle la nota a sus abogados al entender que podía serles útil si el magnate lograba suicidarse finalmente y él se metiera en algún problema, debido a que su compañero de celda lo había acusado de querer matarlo cuando le encontraron moribundo en su celda el 23 de julio. Epstein negó el intento de suicidio y culpó a su compañero, aunque más tarde aseguró que no tenía problemas con él.

Siete años oculta

En definitiva, la nota acabó incluyéndose en el caso penal del recluso que la descubrió y eso la ha mantenido bajo secreto durante casi siete años, hasta que el juez federal de Nueva York que ha revisado el caso de Tartaglione ha decidido que debía incluirse en el expediente judicial del caso y también ver la luz.

"Es un privilegio poder elegir el momento para decir adiós", continúa el texto de Epstein que se ha hecho público una semana después de que el diario The New York Times solicitara formalmente su desclasificación, ya que tenía conocimiento de su existencia y no se encontraba entre los millones de documentos que el Departamento de Justicia publicó hace unos meses.