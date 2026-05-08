El republicano Spencer Pratt confía en ganar la alcaldía de Los Ángeles tras arrasar en el debate electoral

El candidato republicano a dirigir la ciudad más poblada de California, el empresario y estrella televisiva Spencer Pratt, ha salido reforzado del último cara a cara celebrado este miércoles. Según el diario New York Post, Pratt dominó el encuentro frente a la actual alcaldesa, la demócrata Karen Bass, y la concejal izquierdista Nithya Raman, consolidando su posición como la alternativa racional a las políticas progresistas que han deteriorado las calles angelinas.

Spencer Pratt tiene un camino cuesta arriba para lograr alzarse con la victoria en una ciudad que no tiene un alcalde republicano desde 2001, hace un cuarto de siglo. Para lograrlo ha centrado su mensaje en campaña en huir de la política nacional y la división ideológica para centrarse en los problemas prácticos a los que se enfrentan los habitantes de Los Ángeles. Pratt ha sufrido en primera persona la incompetencia del ayuntamiento: su casa fue destruida en el incendio de Palisades y no tiene fondos para reconstruirla. Una desgracia que ha utilizado en uno de sus anuncios electorales, donde denuncia que sus rivales viven en mansiones y no tienen que sufrir el desastre que han creado.

They not like us pic.twitter.com/78hducHDUE — Spencer Pratt (@spencerpratt) April 29, 2026

Durante su intervención en el debate, Spencer Pratt denunció con dureza los altos niveles de criminalidad y de personas sin hogar que viven en las calles. Su campaña se ha centrado en criticar la pasividad del actual consistorio, al que acusa de permitir la degradación del espacio público. El republicano aprovechó el escaparate mediático para erigirse en el defensor de la ley y el orden, que escasean en la administración local.

Tras el encuentro, el político mostró un gran optimismo ante los medios de comunicación y afirmó que espera lograr la mayoría absoluta en las elecciones primarias abiertas del 2 de junio. "Todos mis simpatizantes son demócratas descontentos", declaró Pratt a la cadena CBS, vaticinando que alcanzará el 51% de los apoyos. Esta cifra le permitiría evitar una segunda vuelta en noviembre y convertirse automáticamente en el primer edil.

Las encuestas más recientes reflejan un escenario abierto. Aunque Bass lideraba los sondeos a principios de la primavera con un 25% de intención de voto, un sorprendente 40% del electorado se declaraba indeciso, lo que permite soñar a Pratt . Su perfil mediático —forjado en programas de televisión como The Hills— le ha proporcionado una plataforma inmejorable para conectar con los ciudadanos hastiados de la inseguridad ciudadana. Pero posiblemente su mejor opción sea movilizar al electorado en las primarias de junio, porque es más improbable que pueda llevarse el gato al agua en las elecciones de noviembre, donde previsiblemente haya una mayor participación y las elecciones al Congreso lleven a muchos más demócratas a las urnas.

Además de sus intervenciones públicas, Pratt ha utilizado las redes sociales con gran eficacia para sortear el sesgo de la prensa tradicional. Recientemente difundió un polémico anuncio generado por inteligencia artificial que mostraba una ciudad sumida en el caos bajo el mandato de Bass y del gobernador de California, Gavin Newsom. Estas tácticas, combinadas con un discurso contundente, han catapultado sus opciones reales de victoria en un territorio históricamente hostil para la derecha.

LA is worth saving. Vote Spencer Pratt. pic.twitter.com/GpQpnfsuJe — Charles Curran (@charliebcurran) May 5, 2026

Un improbable triunfo de Pratt en la ciudad californiana sería sin duda un serio aviso a los políticos demócratas del estado, seguramente los más extremistas del país. Los Ángeles viviría un giro político histórico que podría marcar no tanto el inicio del fin de la hegemonía demócrata en la costa oeste de los Estados Unidos, pero sí un límite a su incompetencia y a lo lejos que pueden llegar sus políticas.