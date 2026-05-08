El Tribunal Supremo del estado de Virginia ha anulado este viernes el nuevo diseño de los distritos que favorecía claramente los intereses del Partido Demócrata de cara a las próximas elecciones de medio mandato previstas para el próximo mes de noviembre, diseñado para que la formación de izquierdas tuviera cuatro congresistas más a costa de otros tantos republicanos. En la práctica, por tanto, al igual que hay partidos en la liga de fútbol que se consideran "de seis puntos", por los tres que ganas y por los tres que pierde el rival directo, este cambio le hubiera dado a los demócratas una diferencia de ocho congresistas.

¿Qué es el 'gerrymandering'? Este palabro político norteamericano define el proceso por el cual la mayoría legislativa de un estado diseña los distritos electorales de tal modo que favorezca a su partido. Como en EEUU las elecciones son mayoritarias y no proporcionales, el ganador de un distrito, aunque sea por un voto, es quien será congresista, senador, fiscal o gobernador. De modo que, sabiendo cómo se vota con bastante precisión en cada lugar, se pueden crear distritos con formas completamente absurdas, reuniendo gente que no tiene nada que ver entre sí y separándola de sus vecinos con quienes sí tienen intereses comunes, de modo que el resultado final sea lo más beneficioso posible para tu partido. La palabra se la inventó un periódico de Boston en 1812, mezclando el nombre del gobernador de entonces en Massachussets, Elbridge Gerry, y la palabra salamandra (salamander) por la forma de uno de los distritos en los que se dividió el estado. Es una práctica casi tan antigua como la democracia norteamericana y que todos los partidos practican, aunque en las noticias que llegan a España pueda parecer un pecado cometido exclusivamente por los republicanos. Cuando se estudia qué partido es más culpable de esta práctica, lo cierto es que la respuesta varía dependiendo de la metodología que se utilice. Leer más

Esta sentencia judicial supone un importante revés político para los demócratas, ya que invalida el referéndum celebrado hace un par de semanas. Dicha votación aprobó la nueva división territorial, pero los magistrados han considerado ahora que se violaron los procedimientos legales durante su tramitación parlamentaria. En concreto, la Constitución de Virginia obliga a que haya unas elecciones entre la propuesta de una enmienda constitucional y su aprobación por el legislativo y consecuente referéndum. Pues bien, los demócratas incorporaron esta enmienda en octubre del año pasado, pocos días antes de que tuvieran lugar oficialmente las elecciones, pero cuando ya se había empezado a votar.

El juez D. Arthur Kelsey, encargado de redactar el fallo en nombre de la mayoría del tribunal, argumentó en su escrito que los políticos progresistas "solicitaron una enmienda constitucional a los votantes de Virginia de una manera sin precedentes" que, a la postre, terminaba violando la ley estatal. Había dudas de si la mayoría del tribunal, de tendencia izquierdista, aceptaría el chanchullo, pero al final se ha impuesto el Derecho a la política, aunque por un estrecho margen de cuatro votos a tres.

Este fallo implica que el escenario electoral para el próximo mes de noviembre será el mismo que en 2024. Esto supone un reparto estimado de seis representantes progresistas frente a cinco conservadores, mientras que con el diseño ahora revocado el resultado habría arrojado probablemente una división de diez a uno.

El presidente de la Cámara de Delegados estatal, el progresista Don Scott, emitió un comunicado tras conocer el fallo en el que aseguró que acatan la decisión de los magistrados, aunque reconoció sentirse "decepcionado". Según sus palabras, cedieron el poder a los ciudadanos y estos "se expresaron con claridad", añadiendo que los electores votaron afirmativamente porque querían oponerse a Trump. Sin embargo, esos mismos electores votaron por un margen mucho más amplio en 2020 dejar el dibujo de los distritos electorales a una comisión independiente.

Esta contienda judicial y política se enmarca dentro de la estrategia nacional por el rediseño de las fronteras electorales. Aunque esta modificación técnica, conocida en el ámbito político estadounidense como gerrymandering, suele realizarse de forma ordinaria cada diez años con la actualización del censo de población, ambos partidos han decidido dar rienda suelta a sus peores impulsos después de que Texas diera el pistoletazo de salida a petición de Donald Trump. Como respuesta a este movimiento, la izquierda intentó replicar la maniobra y alterar las circunscripciones en territorios donde gobiernan, como California o la propia Virginia, un intento que ahora han frenado los tribunales.

La batalla por la geografía electoral se está inclinando de momento hacia una clara victoria republicana, gracias no sólo a este fallo sino también a la reciente decisión judicial a nivel nacional para desactivar una parte fundamental de la Ley del Derecho al Voto de 1965, un movimiento que ha propiciado diversos cambios legislativos en los estados del sur del país.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, no ha tardado en reaccionar a la noticia y ha celebrado la resolución judicial calificándola de "enorme victoria" para los intereses del Partido Republicano a través de la red social Truth.