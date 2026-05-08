Trump ordena desclasificar archivos sobre OVNIs y vida extraterrestre en Estados Unidos

La Casa Blanca ha anunciado este viernes la desclasificación progresiva de documentación relacionada con avistamientos de OVNIs, fenómenos aéreos no identificados y otros archivos vinculados con la posible existencia de vida extraterrestre.

Según recoge Europa Press, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha defendido la decisión y ha descrito el asunto como una cuestión "tan enormemente compleja como extremadamente interesante".

Como parte de este proceso, el Departamento de Defensa ha puesto en marcha un portal específico —war.gov/UFO— desde el que ya pueden consultarse 162 documentos sobre este tipo de incidentes. El Pentágono asegura que se trata de una iniciativa "histórica" y "sin precedentes" que ha requerido la cooperación de numerosas agencias federales para revisar millones de archivos acumulados durante décadas.

Publicación escalonada

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, ha explicado que la difusión del material se realizará de forma gradual debido al enorme volumen de documentación examinada. "Dada la magnitud de esta tarea", el Departamento de Defensa "irá publicando nuevos materiales de forma progresiva a medida que se descubran y desclasifiquen, con tandas publicadas cada pocas semanas", ha señalado.

Hegseth ha sostenido además que el hermetismo mantenido durante años por las autoridades estadounidenses ha contribuido a disparar las especulaciones alrededor de estos fenómenos. "Estos archivos, ocultos tras clasificaciones, han alimentado durante mucho tiempo especulaciones justificadas, y ya es hora de que el pueblo estadounidense los vea por sí mismo", ha afirmado.

El jefe del Pentágono ha enmarcado la medida dentro de la estrategia de transparencia impulsada por Trump. En este sentido, ha celebrado "el firme compromiso de la Administración Trump con una transparencia sin precedentes".