Trump retrata a la izquierda mexicana de Sheinbaum: "Los carteles gobiernan México, y nadie más"

Donald Trump ha vuelto a poner en evidencia la debilidad del Gobierno de Claudia Sheinbaum al asegurar este viernes que los carteles del narcotráfico son quienes realmente "gobiernan México". Durante un acto en la Casa Blanca, el mandatario estadounidense ha denunciado la incapacidad de la administración izquierdista para frenar el flujo de estupefacientes, advirtiendo de que Washington intervendrá militarmente si el país vecino no cumple con su labor.

Desde el Despacho Oval, Trump ha sido tajante al señalar que, a pesar de los éxitos de su Administración en el control marítimo, con una reducción del tráfico de drogas del 97 %, la frontera terrestre sigue siendo la principal brecha por el que el fentanilo fluye sin control. Para Washington, la conclusión es clara: no hay un Gobierno efectivo al sur de la frontera, sino un país donde los grandes clanes imponen su ley ante la pasividad, o complicidad, de las autoridades.

"Verán cómo continúa bajando (el narcotráfico transfronterizo en EEUU), aunque (las drogas) están llegando a través de México principalmente. Tenemos un problema, porque los carteles gobiernan México, y nadie más. Son los carteles, simplemente, quienes gobiernan", afirmaba.

Estas declaraciones se producen en un clima de máxima tensión, marcado por la reciente imputación por narcotráfico del gobernador de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, pieza clave del partido Morena, confirmando para muchos que la estructura de poder que sostiene a la mandataria mexicana está carcomida por el narcotráfico y el tráfico de armas.

Nueva amenaza de intervención militar

Ante este panorama, Trump ya ha advertido que, si México no hace "su trabajo", lo hará Washington. La declaración de los carteles como organizaciones terroristas es el paso previo a la intervención militar que ya ha sucedido en Venezuela. La tensión ha alcanzado su punto álgido tras el incidente en Chihuahua, donde se reveló la presencia de agentes de la CIA operando por su cuenta en territorio mexicano.

El magnate neoyorquino ya ha asegurado en anteriores ocasiones que México está completamente en manos de los grandes clanes del narcotráfico. En un mensaje este mismo miércoles denunciando lo mismo ya deparó una reacción de su homóloga mexicana, Claudia Sheinbaum, que replicó diciendo que su país está "actuando" contra el narco y que sigue abierto a cooperar con EE.UU. en esta tarea, al tiempo que volvió a subrayar la necesidad de respetar la soberanía del Estado mexicano.

Desde el regreso a la Casa Blanca en 2025, el combate contra el narcotráfico, en especial al tráfico de fentanilo, se ha convertido en una de las principales prioridades de Trump, que como decíamos, ya ha declarado a los principales cárteles mexicanos como organizaciones terroristas.