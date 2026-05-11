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Estados Unidos

EEUU y Francia confirman positivos en hantavirus entre sus repatriados del Hondius

Washington usa un avión del Departamento de Estado para trasladar a los pacientes de la infección bajo estrictas medidas de biocontención.

LD / Agencias
Washington usa un avión del Departamento de Estado para trasladar a los pacientes de la infección bajo estrictas medidas de biocontención.
Personal sanitario con equipos de protección evacúa a pacientes del crucero MV Hondius. | Cordon Press

Las autoridades estadounidenses han informado este domingo de que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, al tiempo que otro presenta "síntomas leves".

¿Qué es el hantavirus?

Los hantavirus son un grupo de más de veinte especies de virus pertenecientes a la familia Bunyaviridae, pero a diferencia de muchos otros virus de esta familia, no se transmiten a través de insectos, sino de roedores infectados, según explica la Organización Mundial de Sanidad Animal (OMSA).

Se trata de un virus zoonótico, es decir, transmisible de animales a humanos, entre quienes puede causar enfermedades graves, con una tasa de mortalidad que oscila entre el 5 % y el 15 %, o incluso más, dependiendo de la especie viral. La familia del virus se divide en dos grandes grupos según su origen geográfico: los del "Viejo Mundo" –Europa y Asia– y los del "Nuevo Mundo" –América–.

¿Cómo se transmiten los hantavirus?

Los hantavirus se transmiten principalmente por contacto con excreciones de roedores infectados –orina, heces o saliva– o a través de sus mordeduras, aunque este último supuesto es más raro. Estos animales actúan como reservorio natural del virus.

Una de las vías más frecuentes es la inhalación de aerosoles o polvo contaminado con material infeccioso. Entre roedores, el contagio ocurre por mordeduras o arañazos.

Aunque la transmisión entre personas es muy poco frecuente, la enfermedad puede ser severa y la recuperación prolongarse durante semanas o incluso meses. La OMSA considera que un riesgo importante proviene de los animales domésticos.

¿Qué síntomas causa y qué tipo de pronóstico tiene?

En humanos, los hantavirus pertenecientes al grupo del "Viejo Mundo" suelen provocar una enfermedad conocida como fiebre hemorrágica con síndrome renal, que tiene un periodo de incubación de 2 a 3 semanas. En caso del segundo grupo –Nuevo Mundo–, la persona infectada sufre síndrome pulmonar por hantavirus, que comienza con síntomas no específicos y puede evolucionar rápidamente a insuficiencia respiratoria. No obstante, ambas enfermedades pueden solaparse y afectar a varios órganos.

En humanos, la infección puede confundirse con otras enfermedades como neumonías virales o bacterianas, otras fiebres hemorrágicas virales, y otras patologías.

Los síntomas iniciales, como fiebre, dolor de cabeza, dolores musculares, náuseas y fatiga, también se confunden fácilmente con los de la gripe, recuerdan los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC).

Diagnosticar el hantavirus en una persona que ha sido infectada menos de 72 horas antes es difícil y en ese caso se repite el análisis 72 horas después del inicio de los síntomas.

Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".

Concretamente, el avión trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final.

La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.

Una francesa, positivo

Por su parte, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció que uno de los cinco de los franceses repatriados ha desarrollado "síntomas" durante el viaje de retorno desde España.

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"Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el MV Hondius, origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación", anunció el primer ministro en redes sociales.

A primera hora de este lunes, se anunció finalmente el positivo de una mujer.

Lecornu añadió que los cinco pasajeros "han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso". Todos ellos "están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud".

Desembarco

Este domingo comenzaron las repatriaciones del Hondius. A las 7:30 de la mañana, efectivos de Sanidad Exterior accedían al barco escoltados por miembros del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos neerlandeses.

Según la portavoz de Sanidad, los informes transmiten que "todo el pasaje sigue asintomático", una afirmación que el Gobierno utiliza como escudo frente a posibles críticas por la gestión de los tiempos de esta crisis sanitaria.

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