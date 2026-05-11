EEUU y Francia confirman positivos en hantavirus entre sus repatriados del Hondius

Las autoridades estadounidenses han informado este domingo de que uno de sus nacionales repatriados del crucero de lujo MV Hondius, afectado por un brote de hantavirus, ha dado "positivo leve" en la prueba PCR de la cepa Andes de esta infección respiratoria, al tiempo que otro presenta "síntomas leves".
Se trata de dos de los 17 ciudadanos estadounidenses repatriados del referido crucero, quienes, según ha precisado en un comunicado el Departamento de Sanidad y Servicios Humanos norteamericano, "se encuentran actualmente en camino hacia Estados Unidos en un vuelo del Departamento de Estado", viajando ambos "en las unidades de biocontención" de la aeronave "por precaución".
Concretamente, el avión trasladará a los pasajeros al Centro Regional de Tratamiento de Patógenos Emergentes (RESPTC, por sus siglas en inglés), sito en el Centro Médico de la Universidad de Nebraska, en el centro del país, antes de llevar a los que presentan síntomas "leves" a un segundo centro de este tipo en su destino final.
La autoridad sanitaria ha subrayado, además, que a su llegada a cada centro "cada persona" será sometida a una evaluación clínica y recibirá la atención y apoyo adecuados, de acuerdo con su estado.
Una francesa, positivo
Por su parte, el primer ministro de Francia, Sébastien Lecornu, anunció que uno de los cinco de los franceses repatriados ha desarrollado "síntomas" durante el viaje de retorno desde España.
"Cinco de nuestros compatriotas que viajaban en el MV Hondius, origen del brote de hantavirus, han sido repatriados a Francia. Uno de ellos desarrolló síntomas durante el vuelo de repatriación", anunció el primer ministro en redes sociales.
A primera hora de este lunes, se anunció finalmente el positivo de una mujer.
Lecornu añadió que los cinco pasajeros "han sido puestos inmediatamente en estricto aislamiento hasta nuevo aviso". Todos ellos "están recibiendo atención médica y se les realizarán pruebas y una evaluación de salud".
Desembarco
Este domingo comenzaron las repatriaciones del Hondius. A las 7:30 de la mañana, efectivos de Sanidad Exterior accedían al barco escoltados por miembros del Centro Europeo para la Prevención y Control de Enfermedades (ECDC), la Organización Mundial de la Salud (OMS) y expertos neerlandeses.
Según la portavoz de Sanidad, los informes transmiten que "todo el pasaje sigue asintomático", una afirmación que el Gobierno utiliza como escudo frente a posibles críticas por la gestión de los tiempos de esta crisis sanitaria.