Un tercio de los estadounidenses cree que los atentados contra Donald Trump fueron un montaje

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha sido víctima de cinco intentos de asesinato desde que comenzó la carrera por la Casa Blanca en el verano de 2024. Como hemos detallado en Libertad Digital, el primero de los atentados se produjo en julio de ese año, en Butler, Pensilvania, donde una bala llegó a rozar su oreja derecha. Posteriormente, en septiembre de 2024, una persona fue detenida en las inmediaciones del club de golf que tiene Trump en West Palm Beach cuando portaba un rifle AK-47 con mira telescópica, una cámara GoPro y dos mochilas.

Del mismo modo, en octubre otra persona fue arrestada antes de entrar a un mitin de Donald Trump en Coachella Valley, California, cuando portaba una escopeta cargada, una pistola, un cargador de alta capacidad y varios pases falsos. Ya en 2026, los agentes del Servicio Secreto abatieron a tiros a un joven que intentaba acceder a Mar-a-Lago. Finalmente, el último se produjo el pasado mes de abril, mientras se celebraba la cena anual de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca.

Sin embargo, entre la población norteamericana comienza a extenderse la duda sobre la veracidad de estos atentados. De hecho, una reciente encuesta revela que "casi un tercio de los estadounidenses (30%) cree que al menos uno de los tres intentos de asesinato contra el presidente Donald Trump en los últimos dos años fue un montaje". Es más, según la encuesta, "en cada intento de asesinato, la mayoría de los estadounidenses afirmó que fue un montaje o que no estaban seguros, con un promedio del 54% en los tres casos". Así, sólo el 38% de los estadounidenses cree que los tres intentos de asesinato fueron auténticos.

¿Atentado o montaje?

Desde que comenzara la campaña electoral en EEUU que, finalmente, llevaría de regreso a Donald Trump a la Casa Blanca, el mandatario ha sido víctima de hasta cinco intentos de asesinato, dos de ellos producidos tras su nombramiento. Sin embargo, en EEUU se ha comenzado a expandir la teoría de que, en realidad, el presidente norteamericano habría simulado algunos de estos atentados.

Concretamente, según informa The Washington Post, "aproximadamente uno de cada cuatro estadounidenses cree que el tiroteo de abril durante la cena de corresponsales de la Casa Blanca fue un montaje". Sin embargo, existen importantes diferencias de carácter partidista e ideológico: mientras que aproximadamente uno de cada tres demócratas encuestados afirmó creer que el evento fue un montaje, sólo uno de cada ocho republicanos aseguró creer esta posibilidad.

The Washington Post

Del mismo modo, la encuesta publicada demuestra que el 24% de las personas consultadas afirmó creer que el atentado de julio de 2024 en Pensilvania se trató de un montaje, frente a un 47% que cree en su veracidad. Además, el 16% de los encuestados cree que el atentado de septiembre de 2024 no fue real, mientras que el 48% sí considera que el intento de asesinato se trató de una amenaza real.

Al respecto, la encuesta incide en que, en el caso del intento de asesinato de Butler, "el 42% de los encuestados demócratas opinó que el tiroteo fue simulado, en comparación con el 7% de los republicanos". En el caso del atentado del club de golf, el 26% de los demócratas y el 7% de los republicanos consideran que el intento de asesinato se trató de un montaje. Con todo, "en total, el 21% de los encuestados demócratas dijeron creer que los tres eventos fueron un montaje, en comparación con el 11% de los independientes y el 3% de los republicanos".