EEUU abandona el pacto migratorio de la ONU para frenar la inmigración "de reemplazo"

Estados Unidos ha anunciado que abandona su participación en la revisión del Pacto Mundial para la Migración de Naciones Unidas, al considerar que este marco internacional favorece la inmigración masiva y afecta a la soberanía nacional de los países occidentales. El anuncio lo ha hecho el Departamento de Estado este lunes a través de un comunicado que ha difundido en la red social X.

La Administración estadounidense sostiene que el denominado Pacto Global sobre Migración impulsa políticas contrarias a los intereses nacionales de Estados Unidos y de sus aliados occidentales. Según Washington, el acuerdo promueve la inmigración "de reemplazo" y facilita movimientos migratorios a gran escala. En el comunicado acusa a la ONU de "facilitar sistemáticamente la inmigración masiva".

Last week, the United States refused to participate in the UN’s review of the Global Compact on Migration. The United States objects to the Global Compact on Migration and UN efforts to facilitate replacement migration to the United States and our Western allies. — Department of State (@StateDept) May 11, 2026

Contra la ONU

El Departamento de Estado ha explicado que la semana pasada rechazó formalmente participar en el examen periódico del pacto que impulsa la ONU. Este proceso revisa la aplicación y evolución de los compromisos asumidos en materia migratoria por los países adheridos.

En el comunicado, el Departamento de Estado sostiene que las estructuras vinculadas a la ONU han contribuido a canalizar flujos migratorios hacia la frontera sur estadounidense. La Administración norteamericana acusa a distintas agencias y organizaciones asociadas de colaborar en rutas utilizadas por inmigrantes ilegales procedentes de Centroamérica. "Mientras el pueblo estadounidense sufría una oleada sin precedentes de inmigración masiva", la ONU estaba en el terreno canalizando inmigrantes hacia nuestra frontera sur", afirma el comunicado.

La Administración estadounidense también extiende sus críticas a la actuación de Naciones Unidas en Europa. Según Washington, diversos funcionarios y organismos vinculados a la ONU han participado en distintas fases de las rutas migratorias del Mediterráneo.

El comunicado menciona operaciones y actuaciones desarrolladas desde las costas de Libia hasta las islas griegas, y acusa a las Naciones Unidas de cuestionar públicamente a países europeos que intentaron endurecer los controles fronterizos o restringir la entrada de ilegales.

De la inseguridad a la remigración

Desde Washington cuestionan además uno de los principios centrales del pacto migratorio, que promueve una inmigración "segura, ordenada y regular". Según el Gobierno estadounidense, la inmigración masiva ha generado riesgos para la seguridad y presión sobre los servicios públicos. Defienden además que este fenómeno ha provocado "tensiones financieras", aumento de amenazas de seguridad y un deterioro de la cohesión social en distintos países occidentales.

"Estados Unidos no legitimará pactos globales que habiliten la inmigración masiva hacia América o las naciones occidentales", señalan. La Administración añade que, bajo la presidencia de Donald Trump, la política exterior y migratoria estadounidense priorizará el control fronterizo y la defensa de los intereses nacionales frente a compromisos multilaterales.

El Ejecutivo norteamericano también utiliza en su comunicado el término "remigración", frente a lo que denomina "inmigración de reemplazo", una expresión empleada para criticar políticas de inmigración que, según algunos sectores políticos, alteran el equilibrio demográfico y social de los países occidentales. "Para los ciudadanos occidentales, la inmigración masiva nunca ha sido segura. Ha introducido nuevas amenazas para la seguridad y ha socavado la cohesión de nuestras sociedades", concluye.