El gobernador de California paga pañales a precio de oro a una ONG vinculada a su mujer

El gobernador de California, el demócrata Gavin Newsom, se enfrenta a graves acusaciones de amiguismo y despilfarro tras anunciar la iniciativa Golden State Start. Este proyecto, diseñado para proporcionar pañales gratuitos a los recién nacidos en los hospitales, cuenta con un generoso presupuesto de 20 millones de dólares sufragado por el contribuyente. Sin embargo, la polémica ha estallado al descubrirse que la organización elegida para gestionar este reparto, Baby2Baby, tiene lazos directos con su mujer, Jennifer Siebel Newsom, según se detalla en el periódico New York Post.

El Gobierno de California ha intentado publicitar la medida como un avance histórico en materia de asistencia social, pero los detalles del acuerdo han encendido las alarmas sobre un posible caso de red clientelar en la Administración. La organización Baby2Baby está codirigida por Norah Weinstein, quien simultáneamente ocupa un asiento en el consejo de administración de California Partners Project, entidad cofundada por la esposa del gobernador.

Además, las cifras de la iniciativa resultan escandalosas para las arcas públicas. Un total de 20 millones de dólares para repartir 40 millones de pañales, lo que supone 50 centavos por pañal, un precio mucho mayor al que puede encontrarse en cualquier tienda, no ya comprando al por mayor. Un sobrecoste que lleva a pensar en quienes se lo están llevando crudo, y cuánto de ese dinero acabará financiando las aspiraciones presidenciales de Gavin Newsom.

Tal y como ha denunciado el candidato republicano a gobernador, Steve Hilton, este precio unitario representa un gasto desorbitado e injustificable en comparación con los precios de mercado. "Si se toma la cantidad de pañales que planean enviar y la cantidad de dinero que está gastando en ello, son 50 centavos por cada uno, lo cual es tres veces más caro que si los compraras en cualquier tienda", afirmó Hilton al respecto.

How much are diapers at Target compared to Gavin Newsom's government diapers paid for by YOUR taxes? We went to take a look: pic.twitter.com/iahLUbm1Fm — Steve Hilton (@SteveHiltonx) May 10, 2026

Para la alternativa conservadora en el estado, esta maniobra es un claro ejemplo del intervencionismo político que confisca la riqueza de las familias para canalizarla hacia un entramado de organizaciones afines al poder. "En lugar de tomar nuestro dinero y ponerlo en algún plan que beneficie a sus amigos y compinches, ¿por qué no nos dejan conservar una mayor parte de nuestro dinero en primer lugar para que podamos decidir cómo gastarlo?", cuestionó Hilton. Hasta la fecha, y pese a las críticas, ya se han aprobado 7,4 millones de dólares para esta fase inicial, a los que se sumará una partida de 12,5 millones propuesta para el próximo ejercicio presupuestario.