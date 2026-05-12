Los archivos desclasificados de EEUU sitúan en España supuestos avistamientos de ovnis

La publicación de nuevos archivos desclasificados por Estados Unidos sobre fenómenos aéreos no identificados ha dejado varias referencias a España, tanto por supuestos avistamientos de extraños objetos voladores como por posibles conexiones entre científicos alemanes con el franquismo tras la Segunda Guerra Mundial.

Servimedia ha consultado parte de los 162 expedientes difundidos este mes por la Administración de Donald Trump dentro del programa Pursue, una iniciativa coordinada por la Oficina del Director de Inteligencia Nacional (ODNI) con la que Washington pretende reunir y hacer públicos documentos históricos relacionados con fenómenos aéreos no identificados.

La documentación incluye desde informes militares hasta transcripciones de las misiones Apolo desarrolladas por la NASA entre 1969 y 1972, en las que aparecen referencias a fenómenos extraños observados durante los viajes a la Luna.

Un documento sobre científicos alemanes

Entre los papeles aparecen dos menciones directas a España. Una de ellas figura en un informe fechado el 14 de noviembre de 1947, elaborado por el jefe del Estado Mayor de la Fuerza Aérea estadounidense. El documento, dirigido a la Oficina del Director de Inteligencia del teniente coronel George Garrett Jr., analiza un artículo firmado por Lionel Shapiro acerca de supuestos avances armamentísticos desarrollados en España.

El texto sostiene que la importancia de aquellas informaciones dependía de factores como "fondos, materiales, instalaciones de prueba experimental y conocimientos técnicos". A continuación añade que estos últimos "fueron proporcionados por científicos alemanes".

Aun así, el propio informe pone en duda esa hipótesis. Según recoge el documento, expertos alemanes consultados por las autoridades militares aseguraban que "no hay ningún científico de importancia de Alemania en España y que desconocen a los mencionados en este artículo".

Pese a esas reservas, el escrito recomienda continuar con las averiguaciones para tratar de identificar a los supuestos investigadores alemanes instalados en España. En concreto, plantea la necesidad de obtener "nombres, cualificaciones o cualquier información" que permitiera comprobar la existencia de esos científicos.

Avistamientos recogidos en Europa

La segunda referencia a España aparece en el estudio Ovnis y Defensa: ¿Para qué debemos prepararnos?, elaborado por la asociación Cometa a partir de trabajos del Instituto de Estudios Superiores de Defensa Nacional francés.

Ese análisis recopila testimonios y observaciones registradas a finales del siglo XIX en distintos puntos de Europa y Estados Unidos. Según el informe, entre 1880 y 1900 miles de personas aseguraron haber visto aeronaves similares a dirigibles modernos cuando este tipo de aparatos aún no existían oficialmente.

Los autores describen esos objetos como estructuras alargadas y de gran tamaño, equipadas con focos luminosos y, en ocasiones, con sonidos de motor o hélices visibles.

Además de Estados Unidos y Reino Unido, el estudio sitúa parte de esos episodios en países como España, Alemania, Suecia o Rusia. El documento también señala que, años después, se produjo una nueva oleada de avistamientos en territorio británico.

Aunque los investigadores admiten que una explicación inmediata sería atribuir aquellos casos a dirigibles reales, posiblemente de origen alemán, el propio estudio termina descartando que esa teoría pueda sostenerse "tras un análisis exhaustivo".