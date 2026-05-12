Sánchez se gana otra reprimenda de EEUU por su galardón a Albanese: "Avergüenza a quien lo concede"

Nuevas críticas desde EEUU a Pedro Sánchez por un nuevo gesto que le aísla frente a sus socios occidentales. El pasado 7 de mayo, el presidente del Gobierno entregó a Francesca Albanese, la relatora especial de la ONU para Palestina, la Orden del Mérito Civil. Un gesto que llega después de que Albanese se haya ganado a pulso las críticas de buena parte de los países europeos por su abierto antisemitismo, exhibido especialmente desde los brutales ataques del 7 de octubre y la respuesta israelí. Entre otras cosas, Albanese ha hablado de "genocidio" y Holocausto al referirse a Israel y en unas declaraciones de las que luego se desdijo llegó a tachar a Israel de "enemigo común" de la Humanidad.

Sánchez, sin embargo, ha optado por agasajar a Albanese en Moncloa al tiempo que maniobraba para protegerla en Europa de las sanciones que le impuso EEUU por su "antisemitismo descarado". En redes sociales, el presidente del Gobierno se refirió a la condecoración a la abogada italiana con unas palabras que distan mucho de las peticiones de dimisión de sus aliados: "La responsabilidad pública también implica la obligación moral de no mirar hacia otro lado", publicó Sánchez, que dijo que era "un honor" conceder el galardón "a una voz que sostiene la conciencia del mundo".

La responsabilidad pública también implica la obligación moral de no mirar hacia otro lado. Es un honor otorgar la Orden del Mérito Civil a una voz que sostiene la conciencia del mundo: @FranceskAlbs, Relatora Especial de la ONU en el territorio palestino ocupado. pic.twitter.com/6x9Yg99uel — Pedro Sánchez (@sanchezcastejon) May 7, 2026

Su abierta defensa de Albanese ha hecho cosechar a Sánchez nuevas críticas de Estados Unidos. El embajador de Estados Unidos ante Naciones Unidas, Michael Waltz, ha criticado al presidente por la entrega de la Orden del Mérito Civil a la italiana.

"Cualquier galardón otorgado a Francesca Albanese solo avergüenza a quienes lo conceden", ha señalado Waltz en un mensaje en X citando la publicación de Sánchez con la foto de ambos en Moncloa.

Any award to Francesca Albanese only shames those who bestow it. She has rightly been condemned by the U.S. and numerous European countries for her vile antisemitism, illegitimate lawfare, and attempts to undermine the peace efforts in Gaza supported by many Muslim countries. https://t.co/HqQduo46Tj — Ambassador Mike Waltz (@USAmbUN) May 12, 2026

El embajador estadounidense en la ONU recuerda que la relatora especial "ha sido condenada, con toda razón, por Estados Unidos y numerosos países europeos por su vil antisemitismo, sus tácticas legales abusivas y sus intentos de socavar los esfuerzos de paz en Gaza respaldados por muchos países musulmanes".

Washington impuso sanciones contra Albanese en 2025, alegando una "campaña de guerra política y económica" contra Estados Unidos e Israel. El secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, acusó a la relatora de acometer "esfuerzos ilegítimos y vergonzosos para impulsar la acción del Tribunal Penal Internacional (TPI) contra funcionarios, empresas y ejecutivos estadounidenses e israelíes". Rubio le atribuyó un "antisemitismo descarado, apoyo al terrorismo y un abierto desprecio por Estados Unidos, Israel u Occidente".