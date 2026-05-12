Una alcaldesa de California, imputada por actuar como agente de China en EEUU

El Departamento de Justicia de EEUU ha anunciado que la alcaldesa de la localidad californiana de Arcadia, Eileen Wang ha sido acusada ante un tribunal federal por actuar como agente ilegal de la República Popular China en Estados Unidos. Cargo del que, señala, ha acordado declararse culpable y conlleva una pena máxima de diez años de prisión.

The mayor of Arcadia, California, has been charged in federal court with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China (PRC), the Justice Department announced today. "Individuals elected to public office in the United States should act only for the people of the… pic.twitter.com/joIXV7xNQK — National Security Division, U.S. Dept of Justice (@DOJNatSec) May 11, 2026

"Las personas elegidas para cargos públicos en Estados Unidos deben actuar solo en beneficio del pueblo de Estados Unidos al que representan", ha transmitido el subprocurador general de Seguridad Nacional, John A. Eisenberg.

Wang habría admitido que ejercía como agente extranjero desde al menos 2020, promoviendo propaganda china y actuando bajo la dirección de su Gobierno en beneficio de sus intereses, ha destacado el director del FBI, Kash Patel.

🚨 Arcadia Mayor Eileen Wang in California has been charged with acting as an illegal agent of the People’s Republic of China in the United States. Mayor Wang admitted to acting as a foreign agent from at least 2020 through 2022 - promoting PRC propaganda in the U.S. and acting… — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 11, 2026

"Eileen Wang, de 58 años y residente de Arcadia, se enfrenta a una acusación formal de un cargo por actuar en Estados Unidos como agente ilegal de un gobierno extranjero", indica el comunicado del Departamento de Justicia.

¿Qué hizo Wang?

"Según el acuerdo de culpabilidad, desde finales de 2020 hasta 2022, Wang y Yaoning 'Mike' Sun, de 65 años y residente de Chino Hills, trabajaron bajo la dirección y el control de funcionarios del Ejecutivo de China y se coordinaron con personas radicadas en Estados Unidos para promover los intereses" de Pekín, añade el texto.

Según el Departamento de Justicia de EEUU, la pareja habría estado "difundiendo propaganda" a favor del Gobierno chino en Estados Unidos. De hecho, "Sun cumple una condena de cuatro años de prisión federal, tras declararse culpable en octubre de 2025 de actuar como agente ilegal de un gobierno extranjero".

Wang y Sun colaboraron en la gestión de U.S. News Center, un sitio web que pretendía ser una fuente de noticias para la comunidad chino-estadounidense local. Ambos "recibieron y ejecutaron directivas de funcionarios del Gobierno de la República Popular China (RPC) para publicar contenido pro-RPC en el sitio web", alega.

Varios cómplices en EEUU

Las autoridades estadounidenses tienen constancia de contactos con altos funcionarios de la Inteligencia china, como el que mantuvieron en noviembre de 2021 con John Chen, "quien asistía regularmente a eventos de élite del Partido Comunista Chino, incluidos desfiles militares, y se reunió personalmente con el presidente Xi Jinping".

Chen, señala el comunicado de Justicia, también fue condenado en noviembre de 2024 a 20 meses de prisión federal tras declararse culpable en el Distrito Sur de Nueva York de actuar como agente ilegal de la República Popular China y de conspiración para sobornar a un funcionario público.