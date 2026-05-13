Donald Trump aterriza en Pekín para su histórica cumbre con Xi Jinping

El presidente de Estados Unidos ha aterrizado este miércoles en la capital de China en el marco de una visita oficial de dos días que marcará el futuro de las relaciones entre ambas potencias. El avión presidencial, el Air Force One, tocó pista poco después de las ocho de la tarde, hora local. A pie de escalerilla, el dignatario fue recibido por el vicepresidente del país, Han Zheng, en medio de un recibimiento protocolario con decenas de ciudadanos agitando pequeñas banderas de ambas naciones.

Se trata de un viaje con indudables tintes históricos, ya que es la primera visita oficial de un inquilino de la Casa Blanca al país asiático en los últimos nueve años. Curiosamente, el último en hacerlo fue el propio mandatario republicano durante su primer mandato, en noviembre del año 2017. Para esta ocasión, la delegación norteamericana ha viajado con una nutrida representación política y económica, demostrando la importancia de las reuniones previstas.

Entre los altos cargos que acompañan al jefe del Estado se encuentran el secretario de Estado, Marco Rubio, y el secretario de Defensa, Pete Hegseth. Junto a ellos, ha viajado una veintena de líderes empresariales de grandes multinacionales que buscan asegurar sus intereses comerciales. Precisamente, antes de iniciar el vuelo, la Administración estadounidense dejó claro que su principal prioridad es conseguir que el régimen comunista abra definitivamente su mercado a las compañías norteamericanas.

La agenda de trabajo comenzará formalmente este jueves con un primer encuentro entre ambos líderes en el Gran Salón del Pueblo, ubicado en la emblemática plaza de Tiananmen. Tras esta sesión matinal, se celebrará una cena oficial. El viernes, la actividad diplomática se trasladará a Zhongnanhai, la sede oficial del Gobierno de China, donde compartirán un almuerzo de trabajo antes de dar por concluida la gira diplomática.

Más allá del apartado económico, donde la actual tregua arancelaria estará en el centro del debate, el telón de fondo de la cumbre está marcado por asuntos geopolíticos de máxima tensión. El futuro de Taiwán sigue siendo una línea roja para Washington, que mantiene su firme compromiso con la democracia de la isla frente a las continuas presiones de Pekín. Asimismo, la guerra abierta en Irán obligará a ambas partes a medir sus apoyos e influencias en la región de Oriente Medio.