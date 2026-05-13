Irán no es tan vulnerable como dice Trump, según la inteligencia estadounidense

"Puede ser aniquilado en una sola noche", aseguraba el presidente estadounidense –Donald Trump– a principios de abril. Desde el inicio de la ofensiva contra Irán, iniciada el 28 de febrero junto a Israel, el mandatario norteamericano ha vendido la imagen de que se estaban cumpliendo los objetivos de la operación y el adversario era cada vez más vulnerable, con un régimen descabezado –tras eliminar a su líder supremo, Alí Jamenei, y sus colaboradores más cercanos– y sus fuerzas militares muy debilitadas. Sin embargo, podría haber remontado mucho más rápido de lo esperado aprovechando el alto el fuego pactado con EEUU gracias a la mediación de Pakistán.

Eso es lo que las agencias de inteligencia estadounidenses estarían comunicando a los responsables políticos a puerta cerrada, según el New York Times. Las evaluaciones clasificadas de principios de este mes demostrarían que Irán ha recuperado el acceso a la mayoría de sus instalaciones militares, incluyendo 30 de las 33 bases de misiles que tienen distribuidas a lo largo del estratégico estrecho de Ormuz, lo que podría cambiar el escenario en el caso de que no llegara el esperado acuerdo de paz definitivo entre ambos países. Y, de momento, parece que las negociaciones siguen encalladas.

El régimen iraní ha desafiado de nuevo a Estados Unidos en las últimas horas. Su ministro de Defensa, Reza Talaei-Nik, ha afirmado que "si el enemigo no cede a las justas demandas de Irán en la vía diplomática, debe esperar que se repitan sus derrotas pasadas en el campo de batalla". "Si no se logran estos derechos razonables y definitivos, el enemigo no podrá salir del cenagal en el que se encuentra atrapado", ha sentenciado mientras los informes de inteligencia de los que informa el diario estadounidense señalan que Irán aún mantiene desplegado alrededor del 70% de sus lanzadores móviles en todo el país y apenas ha perdido el 30% de su arsenal de misiles desde el inicio de la guerra.

"Los organismos de inteligencia militar también han informado, basándose en información procedente de múltiples fuentes, incluidas imágenes satelitales y otras tecnologías de vigilancia, que Irán ha recuperado el acceso a aproximadamente el 90% de sus instalaciones subterráneas de almacenamiento y lanzamiento de misiles en todo el país", que –añade el NYT– estarían "parcial o totalmente operativas". Escena que se aleja de la del ejército "diezmado" que Trump y su secretario de Defensa, Pete Hegseth, han dibujado. La 'Operación Furia Épica' lo había hecho "ineficaz para el combate durante los próximos años", señaló el segundo el pasado 8 de abril.

Trump subestimó a Irán

Las nuevas evaluaciones de inteligencia señalarían que la Administración Trump subestimó la capacidad de recuperación de Irán, como venían advirtiendo tanto el New York Times –hace un mes que informó de que funcionarios estadounidenses creían que Irán podría recuperar hasta el 70% de su arsenal de sus misiles– como el Washington Post –la semana pasada hizo pública una información de inteligencia que iba en el mismo sentido, al asegurar que el régimen conservaba tres cuartas partes de sus lanzadores móviles de misiles y apenas había visto reducida su reserva de misiles en un 30%–.

Y esto sería así, entre otras cosas, porque durante la ofensiva contra el régimen de los ayatolás el Pentágono habría optado por intentar sellar los accesos de entradas a muchas de las instalaciones militares en lugar de destruir totalmente los complejos, con el objetivo de intentar recuperar el arsenal que hay dentro de ellas posteriormente, debido a que esta operación habría mermado significativamente las reservas de municiones de Estados Unidos. Entre ellas, las que utilizan los sistemas de defensa aérea Patriot, los misiles de crucero Tomahawk o los de corto alcance Precision Strike, según la prensa estadounidense.