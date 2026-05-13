Marco Rubio viaja a China con el famoso chándal Nike de la captura de Maduro

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, acompañará al presidente Donald Trump durante su visita a China –donde se reunirá con el dictador Xi Jinping– pese a las sanciones que arrastraba desde que fuera senador republicano –ocupó un escaño por Florida entre 2011 y 2025– y que desde 2020 le prohibían entrar en el país asiático. Fue la reacción del Gobierno comunista al veto de Estados Unidos a altos dirigentes del Partido Comunista Chino (PCCh) por su implicación en los abusos contra la población uigur en Xinjiang.

Sin embargo, todo eso quedó atrás. China ha levantado las sanciones contra él para hacer posible el viaje de la delegación norteamericana al gigante asiático, el primero en el que participa un presidente de los Estados Unidos desde 2017. De manera que Rubio ha embarcado este martes junto a Trump en el Air Force One para dirigirse a Pekín. Y lo ha hecho con un atuendo de lo más singular: con el mismo chándal gris de la marca Nike que el sátrapa venezolano, Nicolás Maduro, lucía el pasado 3 de enero cuando fue capturado por los Delta Force en su fortaleza de Caracas.

Secretary Rubio rocking the Nike Tech ‘Venezuela’ on Air Force One! 😂 pic.twitter.com/yi1b1mR8M0 — Steven Cheung (@StevenCheung47) May 12, 2026

El director de comunicaciones de la Casa Blanca, Steven Cheung, ha publicado la imagen que lo prueba en redes sociales. En su perfil de X podemos ver al secretario de Estado de Estados Unidos, posando con el mencionado chándal en el avión presidencial que les deja este miércoles en China y les llevará de vuelta a casa el próximo viernes. "¡Luce las Nike Tech 'Venezuela' en el Air Force One!", ha señalado con cierta sorna. Lo cierto es que la imagen ya se ha hecho viral. Rubio no sólo ha sido crítico con el régimen comunista chino, también con el chavista de Venezuela y el castrista de Cuba.

Y la popularidad de Rubio –de 54 años y origen hispano– no hace más que crecer. Los últimos sondeos publicados señalan que estaría recabando apoyos dentro del bando conservador gracias a su mayor presencia internacional. El estudio, elaborado por AtlasIntel, revela un respaldo del 45% al secretario de Estado en unas hipotéticas primarias republicanas de cara a la próxima carrera presidencial estadounidense. El vicepresidente J. D. Vance se situaría en un segundo lugar, con el 30% de la intención de voto de los electores republicanos consultados por la firma demoscópica.