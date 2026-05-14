La histórica visita de Trump a China, en imágenes
El mandatario norteamericano regresa a Pekín después de nueve años, acompañado por una treintena de líderes empresariales de su país, y augura un "futuro fantástico" para la relación entre ambos países.
Donald Trump a su llegada a Pekín a bordo del Air Force One para participar en un cumbre bilateral de gran calado, con la guerra de Irán y el bloqueo del estrecho de Ormuz como trasfondo.
La visita ha generado una enorme expectación entre la población de la capital china, que ha seguido masivamente por televisión la llegada del presidente estadounidense al Aeropuerto Internacional de Pekín y la ceremonia de bienvenida que el país asiático ha celebrado en su honor.
El presidente estadounidense en el interior del vehículo que le ha trasladado hasta la ceremonia de bienvenida que ha precedido la reunión con su homólogo chino en el Gran Salón del Pueblo.
Guardias de honor del Ejército Popular de Liberación de China portan las banderas de ambos países. Una de EEUU ha ondeado junto a la gran marea roja que han formado con decenas de estandartes del país asiático.
El presidente chino, Xi Jinping, ha bajado la enorme escalinata de acceso al Gran Salón del Pueblo en Pekín para recibir a Trump, que no viajaba a China desde el año 2017.
Saludo amigable de los mandatarios de ambos países. Trump se ha mostrado satisfecho por su regreso al país asiático, que habría aprovechado para acordar que Irán nunca podrá tener un arma nuclear.
Decenas de niños chinos han recibido con banderas de EEUU, flores y saltos de aparente alegría a Trump en el inicio del recorrido que ambos mandatarios han realizado por una larga alfombra roja que les ha guiado hasta el acceso al Gran Salón del Pueblo, en el que se ha celebrado la reunión bilateral.
El himno nacional de Estados Unidos, The Star-Spangled Banner, ha sonado mientras Trump y Xi Jimping recorrían la alfombra roja.
Miembros de la guardia de honor han disparado salvas de cañón en la Plaza de Tiananmén durante una ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump.
Xi Jinping no ha escatimado a la hora de agasajar a su invitado, al que el Ejército chino también ha brindado su desfile.
Guardias de honor desfilan durante la ceremonia de bienvenida al presidente estadounidense, Donald Trump.
El encuentro habría sido fructífero para ambas partes. Xi Jinping ha expresado su “interés" en adquirir más crudo estadounidense para reducir la dependencia de China del petróleo del Golfo Pérsico.
El embajador de Estados Unidos en China, David Perdue, junto al secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, y el director ejecutivo de Nvidia, Jensen Huang, en la ceremonia de bienvenida al presidente de Estados Unidos.
El director ejecutivo de Cargill, Brian Sikes, el director ejecutivo de Mastercard, Michael Miebach, y el director ejecutivo de Illumina, Jacob Thaysen, también han asistido al acto en honor de Trump.
El mandatario norteamericano también ha pedido a Pekín que siga trabajando para contener el flujo de los precursores del fentanilo que acaba en los Estados Unidos y aumente las compras de productos agrícolas de su país.
Estos asuntos se han abordado durante la reunión de más de dos horas que han mantenido en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, mientras los miembros de la guardia de honor china permanecían en pie en la entrada.
Xi Jinping y Donald Trump antes de sus conversaciones en el Gran Salón del Pueblo de Pekín, en las que –según la información ofrecida por la Casa Blanca en redes– han discutido formas para “fortalecer la cooperación económica entre países, incluyendo la ampliación del acceso al mercado para las empresas estadounidenses en China".
Una treintena de líderes de diferentes sectores en EEUU han acompañado a Trump en esta visita. “Los mejores empresarios del mundo", ha sentenciado el presidente estadounidense. Entre ellos el multimillonario tecnológico y fundador de Tesla, Elon Musk.
"Es un honor estar con ustedes, es un honor ser su amigo, y la relación entre China y Estados Unidos va a ser mejor que nunca antes", ha señalado Trump durante la cumbre bilateral mantenida entre EEUU y China en el Gran Salón del Pueblo de Pekín.
Junto a Trump estaba sentado el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, quien ha podido viajar a China gracias a que el país asiático levantó las sanciones que le impuso en su etapa como senador y que impedían entrar en el país asiático desde 2020.
El secretario de Defensa de Estados Unidos, Pete Hegseth (izquierda), y el subjefe de gabinete de la Casa Blanca, Stephen Miller (derecha), durante la reunión bilateral, que ha terminado sin grandes anuncios.
Xi Jinping y Donald Trump han visitado el Templo del Cielo en Pekín junto al resto de la delegación norteamericana. “China es hermosa", le ha espetado el presidente estadounidense a su homólogo chino.
El presidente de EEUU se ha encontrado con una ciudad absolutamente engalanada para su visita, en la que también se han implicado ciudadanos y comerciantes locales. En la imagen, una caricatura de Donald Trump en un puesto callejero de Pekín.
Captura de video de la intervención de Trump en el banquete celebrado en su honor tras la reunión, en el que el presidente estadounidense ha invitado a su homólogo chino a visitar EEUU el próximo mes de septiembre.
"Historia en movimiento". Así ha calificado la Casa Blanca la visita de Trump a China en un post publicado en su cuenta en la red social X.