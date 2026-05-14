Marco Rubio estalla contra el Gobierno de Sánchez por negar a EEUU el uso de sus bases

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, ha vuelto a poner en duda la relevancia de la Alianza Atlántica para los intereses de Washington. Esta advertencia se produce después de denunciar la actitud del Gobierno de España al denegar el permiso para emplear las instalaciones militares conjuntas durante la reciente ofensiva norteamericana contra Irán. Rubio ha calificado esta negativa española de "atroz", contrastando esa postura con la disposición inmediata mostrada por otros aliados europeos.

Durante una entrevista concedida a la cadena Fox News en el transcurso de su viaje a China acompañando al presidente Donald Trump, el jefe de la diplomacia estadounidense ha sido contundente. "Una de las razones por las que apoyé a la OTAN fue porque nos daba derechos de uso de bases militares. Nos permitía tener bases en Europa que podíamos utilizar en una contingencia y realmente proteger nuestros intereses nacionales en Oriente Próximo o en África", ha argumentado el alto cargo.

En este sentido, ha centrado sus críticas en la postura adoptada por el Ejecutivo español, que impidió a las fuerzas norteamericanas utilizar las instalaciones situadas en la península ibérica para llevar a cabo su respuesta militar contra el régimen de los ayatolás. "Cuando los socios de la OTAN te niegan el uso de esas bases, como nos está siendo negado por España, por ejemplo, ¿cuál es entonces el propósito de la Alianza? Ese es el problema", ha manifestado con evidente malestar.

Frente al rechazo de Madrid, Marco Rubio ha querido alabar la colaboración prestada por otros miembros de la Alianza Atlántica. En concreto, ha destacado la voluntad de Portugal a la hora de facilitar las operaciones de Washington. "Dijeron que sí antes incluso de que les explicáramos cuál era la pregunta", ha revelado. Asimismo, ha subrayado que naciones del flanco este como Polonia, Rumanía y Bulgaria han ayudado a Estados Unidos en todo momento. A tenor de esta lealtad, ha reiterado que el comportamiento de España ha sido "verdaderamente horrible" respecto a sus compromisos bilaterales y atlánticos.

Las trabas puestas por algunos socios europeos han llevado a la Administración norteamericana a replantearse el sentido de su importante despliegue militar en el Viejo Continente. "Por eso creo que hay preguntas muy legítimas que hacer sobre la OTAN", ha reflexionado Rubio. Estas cuestiones pasan por evaluar cuáles son los beneficios reales de los acuerdos vigentes si en un momento de crisis, como la vivida recientemente con Irán, se bloquea el uso de dichas infraestructuras estratégicas. "¿Para qué estamos allí? ¿Solo para protegerlos a ellos, pero no para defender nuestros intereses nacionales?", ha sentenciado.

Estas declaraciones se enmarcan en el profundo escepticismo que el presidente estadounidense ha evidenciado recientemente sobre el futuro de la organización, llegando a asegurar esta misma semana que no necesitan a la OTAN tras la falta de respaldo europeo a su campaña frente a Teherán. En paralelo, Washington ya se encuentra estudiando la retirada de 5.000 militares desplegados actualmente en territorio de Alemania, lo que supondría un giro trascendental en el equilibrio de la seguridad continental.

Por su parte, el secretario general de la OTAN, Mark Rutte, uno de los políticos europeos que mejor ha entendido cómo tratar con Trump, ha evitado entrar en una confrontación directa con Estados Unidos a raíz de estas controversias. El dirigente atlántico ha insistido en mostrarse "extremadamente optimista" respecto a la viabilidad y cohesión de la Alianza. Para tratar de apaciguar las aguas con la Administración norteamericana, Rutte ha puesto en valor el esfuerzo que están realizando las capitales europeas para alcanzar el compromiso de destinar el 2% del producto interior bruto al presupuesto de Defensa, cumpliendo así con una de las exigencias históricas de la Casa Blanca.