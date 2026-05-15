Trump rechazó la última propuesta de acuerdo de Irán al leer la primera frase

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, ha asegurado este viernes en declaraciones a la prensa a bordo del Air Force One –tras su histórica visita a China– que descartó la última propuesta planteada por Irán para poner fin al conflicto en Oriente Próximo porque no le gustó "la primera frase".

"Si veo cualquier rastro de programa nuclear, ni siquiera sigo leyendo", ha dicho. Era "una frase inaceptable", ha explicado a la reportera que le ha preguntado qué decía el texto que le hizo desechar el documento en su totalidad leyendo solo la primera línea. "Decían que estaban completamente de acuerdo… pero permitían algo nuclear", ha censurado Trump.

El presidente Trump reveló cómo maneja las propuestas de Irán: lee solo la primera frase y, si no le gusta, la tira a la basura. "Bueno, la he mirado… y si no me gusta la primera frase, simplemente la tiro." Periodista: ¿Cuál fue esa primera frase? Trump: "Una frase… https://t.co/YBFIoWZ84W pic.twitter.com/dSD8yDYubX — Jhonf Fonseca (@Jhonffonseca) May 15, 2026

El mandatario norteamericano ha insistido en que la suspensión de su programa nuclear es innegociable. "Veinte años es suficiente… pero tiene que ser un verdadero período de 20 años", ha puntualizado. "Tienen que sacar todo el combustible y parar la producción por completo", ha aseverado al tiempo que ha exigido a Teherán cierto "nivel de garantías".

¿Y el polvo nuclear?

Trump también se ha mostrado interesado en que su país pueda encargarse de la retirada del "polvo nuclear" (el uranio enriquecido que ha quedado sepultado bajo los escombros como consecuencia de la ofensiva contra instalaciones nucleares iraníes en el marco de la guerra que comenzó el 28 de febrero).

Según el presidente estadounidense, las autoridades iraníes "dijeron que no pueden retirarlo, porque no tienen la tecnología". "Los únicos que pueden hacerlo", le habrían señalado, "son China y Estados Unidos". Aunque lo cierto es que Rusia también estaría intentando entrar en ese reparto.

No obstante, el Ministerio de Exteriores iraní, Abás Araqchí, ha declarado este viernes que la propuesta de Putin de llevarse el uranio para facilitar un acuerdo de paz con EEUU debe dejarse "para más adelante", dado que "es (un tema) difícil y que estamos en casi un punto muerto en este asunto en particular".

El escollo de Ormuz

El programa nuclear de Irán motivó la ofensiva pero no es el único punto de conflicto en las negociaciones entre EEUU e Irán en este momento. También está la gestión de la estratégica vía marítima del estrecho de Ormuz.

Su reapertura total es fundamental para países como Alemania, cuyo canciller –Friedrich Merz– ha mantenido una conversación telefónica con Trump para pedirle que logre un acuerdo con el régimen de los ayatolás que ponga fin a esta situación.

Entretanto, el mandatario norteamericano ha señalado que está sopesando la posibilidad de levantar las sanciones a empresas chinas que compran petróleo iraní, después de su encuentro con Xi Jinping. "Tomaré una decisión en los próximos días. Ya hablamos de eso".

En cuanto a si su homólogo chino se ha comprometido a tomar cartas en el asunto de Ormuz, y presionar a Irán –su aliado– para favorecer la resolución del conflicto, Trump ha subrayado que no se lo solicitó porque "cuando pides favores, tienes que hacer favores a cambio".