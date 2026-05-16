La eugenesia, una enfermiza obsesión de Epstein: de los "dinopollos" a los "bebés de diseño" con su semen

La biblioteca de Jeffrey Epstein, como se ha denominado al conjunto de archivos formado por los millones de documentos relacionados con el delincuente sexual que han sido desclasificados por el Departamento de Justicia de EEUU, revela la enfermiza obsesión del financiero estadounidense con la genética y el transhumanismo, hasta el punto de relacionarse por ese motivo con decenas de prestigiosos científicos e invertir miles de millones en proyectos relacionados con la ‘mejora’ de la raza humana y el aumento de la longevidad.

Así encontramos, por ejemplo, 5.283 archivos en los que aparece el nombre del físico teórico Lawrence Krauss, que dirigió el Proyecto Orígenes en la Universidad Estatal de Arizona hasta su destitución en 2018 por las denuncias de acoso sexual y conducta inapropiada que se registraron contra él. Los correos desclasificados que se intercambiaba con Epstein indican que el investigador pedía consejo al magnate sobre este asunto. "Veamos cómo se desarrolla la situación y estemos preparados para afrontarla cuando llegue el momento", le tranquilizó el magnate en un mensaje del 4 de agosto de ese año. "Si falla en tu contra, la universidad tendrá dificultades para pagar", añadió.

Otro de los científicos que aparece en los archivos de Epstein, que se suicidó en la cárcel cuando se encontraba a la espera de ser juzgado por tráfico sexual de menores, es el Premio Nobel Murray Gell-Mann. El descubridor del quark, partícula elemental subatómica que compone la materia y es indivisible, se encuentra en la lista de asistentes confirmados a una reunión que habría tenido lugar el 8 de enero de 2010 en la isla privada del financiero en la que habrían tenido lugar muchos de los abusos que se le atribuyen, Little Saint John's, junto a otros científicos e intelectuales. Algunos de ellos, expertos en IA y nuevas tecnologías.

Podemos destacar la presencia del reconocido hacker y experto en ciberseguridad estadounidense Pablos Holman, el neurocientífico reconocido mundialmente por sus investigaciones sobre la conciencia Christof Koch o el ingeniero informático de la NASA Ron Reisman, cuyo nombre se vinculó a Epstein por facilitar las visitas del magnate al Centro de Investigación Ames de la agencia en California en 2011. En cualquier caso, en relación con los intereses transhumanistas de Epstein, los contactos más significativos los encontramos al introducir en el buscador palabras como "geneticist (genetista)".

El proyecto de los ‘dinopollos’

Rápidamente nos topamos con los correos que Epstein cruzó con Jack Horner, el famoso paleontólogo estadounidense que asesoró la saga de Jurassic Park. El 1 de septiembre de 2012, el profesor no sólo agradecía al millonario que le hubiera invitado a su controvertido Zorro Ranch —otro de los escenarios clave en la investigación de los abusos sexuales a menores con los que se relacionaba al financiero—, asegurando que se lo pasó "genial, sobre todo por estar contigo y con las chicas", sino que le comenta que "al regresar, hablé con mis colegas y mi coinvestigador principal y me enteré de la situación de los pollos transgénicos".

"Aunque existen, no hay un protocolo establecido para crearlos y, por el momento, no transmiten sus características, por lo que, en efecto, son inútiles para nuestro proyecto. Lo que necesitamos es poder dirigirnos a una región específica del ADN, y esa tecnología aún no está disponible en aves, pero se espera que lo esté en uno o dos años, así que dentro de nuestro plazo", añade Horner. "Esperamos que alguien más lo haga primero para que podamos usarlo, ya que esta tecnología —de recombinación homóloga, también conocida como de eliminación génica— es esencial para el éxito". Horner se refería al "Proyecto Dinochicken", que pretendía recrear características de dinosaurios modificando genéticamente un embrión de pollo.

Bebés de diseño

Pero el interés de Epstein por la genética iba mucho más allá. Quería ‘mejorar’ la raza humana modificando sus genes. Es lo que se desprende de las conversaciones que mantuvo en 2016 con el filósofo Noam Chomsky y especialmente el reconocido científico cognitivo, filósofo e investigador de inteligencia artificial alemán Joscha Bach.

"Si entiendo correctamente, usted sugiere hacer que los negros sean más inteligentes cambiando el tiempo de desarrollo de la capa motora", afirma el segundo en una de sus respuestas al magnate de los negocios. Epstein estaba obcecado con la idea de la superioridad genética y convencido de que algunas características físicas, como los "ojos azules", eran un signo de inteligencia.

De manera que buscaba personas que tuvieran ese rasgo tanto para elegir a las personas con las que mantenía relaciones sexuales como a las que acudían a sus encuentros científicos. Tanto es así que en uno de los documentos desclasificados encontramos el color de los ojos de los asistentes a una de esas convenciones apuntado junto a sus nombres. Así llegamos hasta la clonación y los "bebés de diseño".

Eugenesia, con su semen

Un proyecto en el que se habría embarcado con el empresario criptográfico Bryan Bishop, que se puso en contacto con él en busca de financiación. Epstein accedió pero en los correos queda claro que exigió que su participación fuese anónima. "El mundo nunca volverá a ser el mismo", le aseguró el promotor de la iniciativa, que prometía resultados satisfactorios en un plazo de cinco años.

En cualquier caso, más allá de los niños a la carta, Epstein fantaseaba con la idea de inseminar a mujeres con su propio semen en el famoso rancho de Nuevo México al que invitó a todo tipo de personalidades. Algo que cobra mayor relevancia después de que vieran la luz las denuncias por abusos sexuales que se habrían perpetrado en la finca, en medio del desierto.

Existen informes que demostrarían que ya en el año 2000 el financiero estadounidense pensaba en usar la propiedad como centro neurálgico de la "implantación" de su material genético. Según la información publicada por el diario New York Times, pretendía dejar embarazadas a 20 mujeres seleccionadas cuidadosamente por su atractivo y capacidad intelectual.