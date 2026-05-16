Trump anuncia que han "eliminado" al número dos de Estado Islámico: "Creyó que podía esconderse en África"

El presidente Donald Trump ha anunciado este sábado la muerte de Abu Bilal al Minuki, al que ha definido como el segundo al mando de Estado Islámico a nivel mundial, durante una operación militar conjunta entre Estados Unidos y Nigeria contra el terrorismo yihadista en África.

Según explicó Trump en una publicación en sus redes sociales, las fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas nigerianas llevaron a cabo una misión "meticulosamente planificada y muy compleja" para localizar y eliminar al dirigente de la organización terrorista, que supuestamente se escondía en territorio nigeriano.

"Esta noche, bajo mi dirección, las valientes fuerzas estadounidenses y las Fuerzas Armadas de Nigeria han llevado a cabo a la perfección una misión meticulosamente planificada y muy compleja para eliminar del campo de batalla al terrorista más activo del mundo", aseguró el presidente estadounidense.

Trump afirmó además que Abu Bilal al Minuki "creyó que podía esconderse en África", aunque sostuvo que los servicios de inteligencia seguían de cerca todos sus movimientos gracias a diversas fuentes sobre el terreno.

Golpe a Estado Islámico en África

El mandatario estadounidense quiso agradecer públicamente la colaboración del Gobierno de Nigeria en una operación que, según defendió, supone un duro golpe para la estructura internacional de Estado Islámico.

"Ya no volverá a aterrorizar a los pueblos de África ni a ayudar a planificar operaciones contra los estadounidenses", afirmó Trump, quien añadió que la capacidad operativa global de la organización terrorista queda ahora "muy mermada".

La presencia de grupos vinculados a Estado Islámico en distintas regiones africanas, especialmente en el Sahel y el oeste del continente, se ha convertido en una de las principales preocupaciones internacionales en materia de seguridad en los últimos años. Nigeria, de hecho, lleva más de una década combatiendo a organizaciones yihadistas como Boko Haram y sus facciones afines a Estado Islámico.

Trump refuerza su discurso contra el terrorismo

El anuncio llega en un momento en el que Trump ha intensificado su discurso de firmeza contra el terrorismo internacional y la amenaza yihadista. La Casa Blanca no ha ofrecido por ahora detalles adicionales sobre el desarrollo exacto de la operación militar ni sobre el lugar concreto en el que fue abatido el dirigente terrorista.

Tampoco se ha precisado oficialmente el papel desempeñado por las fuerzas especiales estadounidenses ni el alcance de la cooperación militar entre Washington y Abuja en esta misión.