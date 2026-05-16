Xi Jinping viajará a Estados Unidos este otoño tras aceptar la invitación de Donald Trump

El ministro de Exteriores chino, Wang Yi, ha confirmado que el presidente de China, Xi Jinping, realizará una visita de Estado a Estados Unidos este otoño tras aceptar la invitación de su homólogo estadounidense, Donald Trump, en un contexto de intensificación del contacto diplomático entre ambas potencias.

Wang realizó el anuncio en declaraciones a la prensa al término de una reunión bilateral reciente, recogidas en un comunicado oficial del Ministerio de Asuntos Exteriores de China, en las que detalló que ambos países han acordado reforzar la comunicación entre sus dirigentes y preparar una agenda de encuentros de alto nivel en los próximos meses.

Confirmación de la visita y preparación diplomática

El canciller chino señaló que Xi Jinping viajará a Estados Unidos este otoño como parte de una visita de Estado que se enmarca en el fortalecimiento del diálogo bilateral. Según explicó el titular de la cartera diplomática, ambas partes deben "trabajar conjuntamente para preparar de forma exhaustiva" los contactos entre los dos jefes de Estado y "crear un ambiente favorable" para obtener resultados.

Wang también subrayó que la relación entre China y Estados Unidos es "la más importante y compleja del mundo" y destacó que la diplomacia entre los líderes de ambos países actúa como "estrella guía" de los vínculos entre Pekín y Washington.

Contactos directos entre Xi y Trump

Durante los encuentros mantenidos recientemente entre Xi Jinping y Donald Trump en Pekín, ambos dirigentes acordaron mantener un canal de comunicación permanente mediante reuniones, llamadas telefónicas e intercambio de correspondencia.

En paralelo, el presidente estadounidense fue invitado a un banquete de Estado celebrado en la capital china, donde brindó por su anfitrión y destacó el clima de entendimiento bilateral. Trump señaló posteriormente que la visita a la residencia oficial de Xi fue un hecho poco habitual y resaltó el carácter "positivo" de la relación entre ambos países.

El mandatario estadounidense también aseguró que el líder chino habría valorado su gestión al frente de la Casa Blanca en los últimos meses: "(Xi) afirmó que lo logrado en los últimos 15 o 16 meses ha sido prácticamente un milagro (...) y que bajo el mandato de Joe Biden, el país estaba en declive".

Preguntado por el caso del activista hongkonés Jimmy Lai, Trump lo describió como un asunto complejo y señaló que plantearía su situación en conversaciones con el dirigente chino: "Es un caso difícil de tratar. Han pasado por mucho. Con razón o sin ella, han pasado por mucho. Me dijo que sería un caso difícil".

Agenda internacional: APEC y G20

Además de la visita de Estado, ambas delegaciones han acordado coordinarse en la organización de próximos encuentros multilaterales. Entre ellos figura la reunión informal de líderes del Foro de Cooperación Económica Asia-Pacífico (APEC), prevista para los días 18 y 19 de noviembre en Shenzhen (China), y la cumbre del G20, programada para el 14 y 15 de diciembre en Miami (Estados Unidos).

Según el medio hongkonés South China Morning Post, esta visita de Estado sería la primera de un líder chino a Estados Unidos en más de una década, desde septiembre de 2015. En aquel momento, Xi fue recibido por el entonces presidente Barack Obama. Seis meses después, regresó a la capital estadounidense para asistir a la Cumbre de Seguridad Nuclear.